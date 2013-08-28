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Sağlık

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kocaeli'de 50 tekerlekli sandalye dağıtacak

İzmit Belediyesi himayelerinde düzenlenecek törenle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edilecek

28 Ağustos 2013 16:28

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği 20.yılı kuruluş etkinlikleriyle destek vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi engellilere çeşitli model ve özellikte olmak üzere 50 adet tekerlekli sandalyeleri törenle teslim edilecek.

Sosyal sorumluluk projelerine imza atan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği değerli bağışçılarının destekleriyle Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi’nde İzmit Belediyesi himayelerinde düzenlenecek törenle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim edilecek.

Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilecek törene ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdür Vek .Emrah Akyıldızlar, Müdür Yardımcısı Ali Osman Tok, BEDD Genel Başkanı Kemal Demirel, Yönetim, Denetim ve Danışmanlar Kurulu üyeleri ile birlikte idari kadroda törende hazır bulunacaklar.

Tören 29 Ağustos 2013, Perşembe günü saat 14:00'te Kocaeli Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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tekerlekli sandalyeBedensel Engellilerle Dayanışma Derneği

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