Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği engelli öğrencilere burs için destek bekliyor

İhtiyaç sahibi engellilere maddi ve manevi destek sağlayan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, ilköğretim, lise ve yükseköğretim düzeyinde yardıma muhtaç engelli öğrencilere burs yardımları yapıyor. Halihazırda 232 engelli öğrencinin burs yardımı aldığı dernek, "212 öğrencinin ise halen burs sağlanması için yardım beklediğini" belirtiyor.

Sosyal sorumluluk projelerine imza atan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, 1993 yılından beri yaklaşık 30.000 engelliye, ihtiyaçlarına uygun tekerlekli sandalye dağıttı. Ülke çapında tekerlekli sandalyeler valilik ve kaymakamlıkla birlikte 75 ilde düzenlenen dağıtım törenleri ile ihtiyaç sahibi engellilere teslim ediliyor.

Derneğin internet sitesinde yer alan tanıtım yazısı şöyle:

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği kamu yararınadır. Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm ortopedik engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde toplanan engelli vatandaşlar için din, dil, ırk, bölge ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın gerekli tüm çalışmaları yapar.

Ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği halindedir. Ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalarda bulunur. İş sahaları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayarak bedensel engellileri tüketici pozisyonundan üretici bir birey konumuna getirerek topluma kazandırmayı hedefler. Engelli arkadaşlarımızın da üretkenlikleriyle ülke kaynaklarından eşit pay almalarını sağlar.

Engellilerin hak ve taleplerinin savunucusu, aynı zamanda takipçisi olmak, kimsesiz ve yardıma muhtaç engellilerin rehabilitasyonlarını sağlamak, ortopedik engelliler için gereken araç gereçleri temin etmek, maddi ve manevi yardımda bulunarak onlara ve ailelerine destek olmak derneğimizin öncelikleri arasındadır.

BEDD, engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları ile ortak sosyal faaliyet ve işbirliği yaparak insani ve barışçıl faaliyetlerde bulunmaktadır. Derneğimiz, her toplum bireyi gibi ortopedik engellilerin de her alanda yer almalarına destek vererek insanlığa örnek olabilecek düzeyde bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Vizyonumuz

Bedensel engelli çocuk ve gençlere tedavi, yardım ve eğitim imkanı sağlamaya odaklanmış ve Türkiye’nin en çok bilinen ve güvenilen ilk yirmi sivil toplum kuruluşu arasına girerek tanınmış bir kurum olmak.

Misyonumuz

Bedensel engellilerin sağlık, eğitim ve yaşam kalitesi konularında sürekli gelişimi için mümkün olan en çok sayıda engelliye mümkün olan en geniş kapsamda yardım etmek; bilinçli, engelliyi kucaklayan bir toplum yaratmak için,

Tedavi ihtiyacı olan engellilere maddi ve manevi destek sağlamayı,

İhtiyaç sahibi olan engellilerin tekerlekli sandalye masraflarını karşılamayı, hayatlarını devam ettirmelerinde rehber ve destek olmayı,

Eğitim yardımına ihtiyacı olan engellilere destek olmayı,

Düzenlenen aktiviteler ile engelli ailelerini ve engellileri sosyal hayata kazandırmayı, ailelerin etkileşimini ve bilinçlenmesini sağlamayı,

Toplumun dikkatini, ilgisini ve özenini engellilerin birey olmalarındaki mücadeleye çekmeyi ve yeni üyelerin bu oluşumda etkin olarak yer almasını sağlamayı,

Gençliğin eğitim sıralarında engellilerin mücadelelerini tanımalarını sağlamayı ve neler yapabilecekleri konusunda yol göstermeyi hedefliyoruz.

· Türkiye’de 9 milyon engelli yaşıyor. Yaklaşık 250.000 engellinin ise ihtiyaçlarına uygun, kişisel tekerlekli sandalyeye gereksinimi var. BEDD olarak engelli bireylerin yaşama güvenle katılmasını sağlamak için 1993 yılından beri yaklaşık 30.000 engelliye, ihtiyaçlarına uygun tekerlekli sandalye ulaştırdık.

· Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye, engellilerin derdine derman olmaz. Bu sandalyelerin gerçekten yarar sağlaması için ebatlarının, tasarımlarının ve özelliklerinin tamamen kişiye özgü olması gerekir.

· BEDD olarak, kişiye özel tekerlekli sandalyelerin güvenlik ve toplumsal yaşam açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tekerlekli sandalye dağıtımlarımızda ihtiyaç sahipleri hakkında kapsamlı çalışmalar yürütüp, bireysel engelin yapısına uygun aracı temin ediyoruz. Böylece destekçilerimiz de, yaptıkları bireysel veya kurumsal tekerlekli sandalye bağışlarının doğru kişilere ve en yararlı olacak şekilde iletildiğini bilerek, huzur içinde yardımda bulunuyorlar. Ülke çapında tekerlekli sandalyeler Valilik, Kaymakamlık veya Belediye Başkanlıkları ile birlikte 75 ilde düzenlenen dağıtım törenleri ile ihtiyaç sahibi engellilere teslim ediliyor. Destekçilerimizden MNG Kargo da BEDD’e yapılan tekerlekli sandalye bağışlarını engelli bireylere ücretsiz olarak ulaştırıyor.

- Nasıl yardım ediyoruz?

Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizi özgürleştirmek için bağış yapmak istediğiniz sandalye özelliği ve tutarları hakkında derneğimizden bilgi alabilirsiniz. Web sitesi online bağış sayfasından veya komi

Derneğimizin tescil ve tarihçesi

20 Temmuz 1993 yılında yardımlaşma derneği olarak kurulmuştur. 25 Ekim 1993 tarihinde tüzüğün gazetede yayınlanması ile birlikte resmi hüviyetini kazanmıştır. 34-61/044 numarası ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na tabi (11.07.2003 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına kabul edilmiş) bir kuruluş olarak sosyal yaşama katılmıştır.

Tarihçesi

Kemal Demirel’in liderliğinde kurulan BEDD, gerçekleştirdiği çalışmalarla engellerin yıkılmasında Türkiye’de öncü bir dernek haline gelmiştir. Kendisine ait tam donanımlı genel merkezi, 13 çalışan personeli, 50 akademik danışmanı ve derneğin yan kuruluşu DENİ İktisadi Şirketi ile kökleşen BEDD, kamu yararına faaliyette bulunan kurumsal bir yapıya sahiptir. Yardımlarını 16 yıldır ülke çapında valilikler, kaymakamlık ve belediye başkanlıkları ile el ele dağıtan derneğimiz bugüne kadar 165’i devletten olmak üzere, 300’e yakın ödül almıştır. Kurulduğu günlerde maddi imkansızlıklarla mücadele eden BEDD, bugün yılda ortalama 5.000 engelli ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmaktadır. BEDD’de ışık hiçbir zaman sönmedi. Hizmete ara verilmesine izin verilmedi. Gönül dostlarının ve bağışçılarının desteğiyle her geçen gün daha da güçlenmekte olan derneğimiz engelleri kaldırmak için faaliyetlerine devam etmektedir.

Sağlık yardımları

Maddi sıkıntıları yüzünden tedavi olamayan ve ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri ile sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri karşılamaktayız.

Ülke çapında çeşitli nedenlerle tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, maddi sıkıntıları yüzünden tedavi olamayan engelli kardeşlerimizi, siz yardımseverlerin de katkılarıyla ameliyat ettirerek sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz.

2000 yılı başından bugüne kadar yüzlerce kişiyi hayata kazandıran derneğimizin en büyük başarı hikayeleri Çanakkale’den Emine GİRGİN, İstanbul’dan Elif GEZER, Batuhan VURAL, Suat AVCI, Ayşe CEYLAN, Uzunköprü’den Rahman ÖDEV, Ağrı’dan Ahmet UÇAR, Van’dan Emrah PUYAM, Özge CEYLAN, Bitlis’ten Duygu SÖZEN’e ait oldu. Pek çok ilden çok sayıda engelli kardeşimizin ameliyatlarını ve ortez-protezlerini yaptırarak onları ayağa kaldırmak ve sağlıklarına kavuşturmak bizim en büyük sevincimiz ve gururumuz olmuştur. Bağışçılarımıza binlerce kez teşekkürler.

Hasta Bezi

Derneğimiz tarafından, düzenli olarak hasta bezi kullanım ihtiyacı olan ve sosyal güvencesi olmayan engelli kişilere yardım sağlanmaktadır. Kişi ya da kuruluşların bağışları derneğimizin dağıtım organizasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Kime yardım ediyoruz?

Düzenli olarak hasta bezi kullanım ihtiyacı olan ve sosyal güvencesi olmayan engelli kişilere sizlerin katkılarıyla yardım etmekteyiz.

Nasıl yardım ediyoruz?

Hasta bezi yardımı yapmak isteyen kişi ya da kuruluşların bağışladığı hasta bezi veya hasta bezi tutarı, derneğimiz tarafından yapılan dağıtım organizasyonu ile ihtiyaç sahibi engellilere düzenli olarak ulaştırılmaktadır.

Tekerlekli sandalye yardımı hakkında

Türkiye’de 9 milyon engelli yaşıyor. Yaklaşık 250.000 engellinin ise ihtiyaçlarına uygun, kişisel tekerlekli sandalyeye gereksinimi var. BEDD olarak engelli bireylerin yaşama güvenle katılmasını sağlamak için 1993 yılından beri yaklaşık 30.000 engelliye, ihtiyaçlarına uygun tekerlekli sandalye ulaştırdık.

Yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye, engellilerin derdine derman olmaz. Bu sandalyelerin gerçekten yarar sağlaması için ebatlarının, tasarımlarının ve özelliklerinin tamamen kişiye özgü olması gerekir.

BEDD olarak, kişiye özel tekerlekli sandalyelerin güvenlik ve toplumsal yaşam açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, tekerlekli sandalye dağıtımlarımızda ihtiyaç sahipleri hakkında kapsamlı çalışmalar yürütüp, bireysel engelin yapısına uygun aracı temin ediyoruz. Böylece destekçilerimiz de, yaptıkları bireysel veya kurumsal tekerlekli sandalye bağışlarının doğru kişilere ve en yararlı olacak şekilde iletildiğini bilerek, huzur içinde yardımda bulunuyorlar. Ülke çapında tekerlekli sandalyeler Valilik, Kaymakamlık veya Belediye Başkanlıkları ile birlikte 75 ilde düzenlenen dağıtım törenleri ile ihtiyaç sahibi engellilere teslim ediliyor. Destekçilerimizden MNG Kargo da BEDD’e yapılan tekerlekli sandalye bağışlarını engelli bireylere ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Nasıl yardım ediyoruz?

Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizi özgürleştirmek için bağış yapmak istediğiniz sandalye özelliği ve tutarları hakkında derneğimizden bilgi alabilirsiniz. Web sitesi online bağış sayfasından veya komisyon almayan banka hesap numaralarımızdan istediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.

Eğitim yardımları

Derneğimiz tarafından ilköğretim, lise ve yükseköğretim düzeyinde yardıma muhtaç engellilere veya aile reisi engelli olan öğrencilere, gerekli belgelerin derneğe teslim edilmesi koşulu ile burs yardımları yapılmaktadır. BEDD’den şu anda 232 kişi burs yardımı alırken, 212 öğrenci ise halen burs sağlanması için yardımlarımızı beklemektedir. Burs yardımında bulunmak ve bir engelli çocuğumuzun yaşamına ışık olmak isteyen gönül dostlarımız her türlü bilgiyi derneğimizden isteyebilir veya web sitemizden takip edebilirler. Maddi imkanı yetersiz olan engellilere okuma ve burs desteği sağlamak, onlara verilecek geleceğin en güzel armağanı olacaktır.

Ülkemizde son yıllarda okuma- yazma bilmeyen nüfusun azaltılması konusunda ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiştir. Ancak genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri arasında çok büyük uçurumlar vardır. Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık %13’ tür. Bu oran özürlülerde yaklaşık %36, süreğen hastalığı olanlarda yaklaşık %25’dir.

*Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile“ 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması’nın verilerine göre….

Burs almak için gerekli evrak ve şartlar;

Engeli olmak veya engelli ailesine mensup olmak

Dilekçe (Aile genel durum detayı )

Öğrenci Belgesi (Kimlik Fotokopisi)

Engelli Raporu (Fotokopisi)

İkametgah Belgesi