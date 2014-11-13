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Politika

Bedelli askerlikte son karar Davutoğlu'nun

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşlerini aldıklarını söyledi

13 Kasım 2014 19:56

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bedelli askerliğe ilişkin Genelkurmay'dan görüşleri aldıklarını ancak son kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde söz alan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bedelli askerlik konusunda çok sayıda gencin beklenti içinde olduğunu, ancak bu konuda yapılan açıklamaların yetersiz kaldığını belirtti.

Tatmin edici bir açıklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Koçer, bedelli askerlikten ümidini keserse askere gitmek isteyen gençlerin olduğunu söyledi.

 

Adil Zozani: Zorunlu askerliğe son verilsin

 

HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani zorunlu askerlik sistemine son verilmesinin, gerekirse bunun için profesyonel orduya geçilmesinin yararlı olacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikte son kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vereceğini söyledi.

 

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