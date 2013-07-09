Bedelli askerlikte indirim

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, dövizli askerlik bedelinin 10 bin avrodan 6 bin avroya düşürüldüğünü bildirdi.

Arınç, Başbakanlık Yeni Bina’da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmzalanan bir kararnameyle de dövizlik askerlik bedelininin 10 bin avrodan 6 bin avroya düşürüldüğünü bildiren Arınç, şöyle devam etti:

"Bu, herhalde yarın ya da diğer günlerde yayımlanacak. Bu, özellikle yurt dışındaki genç kardeşlerimizi, askerlik çağına gelmiş dövizli askerlik yapma durumunda bulunan bütün yurttaşlarımızı kapsayacak. Onların talebi üzerine böyle bir karar allınmış oldu. Bildiğiniz gibi 5 bin 112 avrodan geçtiğimiz yıl 10 bin avroya yükseltilmişti. Bunun çok yüksek olduğu ve yurttaşlarımızın zararına yol açtığı ve bazı sosyal piskolojik endişeler meydana getirdiği görüldü ve hükümetimiz, Bakanları Kurulumuz konuyla ilgili birkaç aydan bu yana üzerinde çalıştığımız konuyu bugün sonuçlandırdı. Bugün itibarıyla dövizli askerlik 10 bin avrodan 6 bin avroya düşürülmüştür. Bunun uyguluma esasları ve usulleri Milli Savunma Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."