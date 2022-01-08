Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, bedelli askerlik ücretine ilişkin olarak da konuştu.

"Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli" diyen Akar, "Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira" ifadelerini kullandı.

2021 yılının ikinci yarısında, bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödeme yapılıyordu.

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