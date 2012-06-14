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Ekonomi

'Bedelli askerlik' için otomobil ve motorsikletlerini satıyorlar

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin vasıta ilanlarının yanında emlak ve arsa ilanları da yer alıyor

14 Haziran 2012 09:58

Bedelli askerlik ile ilgili haberlerin çıktığı 7 Kasım 2011’den itibaren yaklaşık 400 kişi, bedelli ücretini ödeyebilmek için otomobil ve motosikletini satılığa çıkardığı öğrenildi.

sahibinden.com verilerine göre, bedelli haberlerinin çıktığı ilk günden itibaren bedelli askerlik yapmak isteyenlerin vasıta ilanlarını koydu, 15 Haziran 2012’de biten başvuru tarihinin yaklaşması ile birlikte ilan sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 50 bin kişinin başvuruda bulunduğu bedelli askerlik ile ilgili haberlerin çıktığı 7 Kasım 2011’den 11 Haziran 2012 tarihine kadar, online alış-veriş sitesine yaklaşık 400 kişi bedelli askerlik ücretini ödeyebilmek için araçlarını satılığa çıkardı.

Yapılan açıklamada, “Bedelli askerlik nedeniyle satılık” olduğu belirtilen 378 otomobil ilanı, 12 motosiklet ilanı bulunuyor. Satılığa çıkarılan otomobillerin ortalama fiyatı 19 bin 750 TL olarak şekillenirken, motosikletlerin ortalama fiyatı ise 2 bin 850 TL oldu.

 

Opel ilk sırada

 

En çok ilana sahip ilk iki marka yüzde 13’le Opel ve yüzde 12’yle Ford olurken, yüzde 9’luk paya sahip Volkswagen ve Renault üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8’lik orana sahip Peugeot ise dördüncü oldu.

 

En çok ilan İstanbul'da verildi

 

“Bedelli nedeniyle satılık” ilanlarının en çok verildiği il yüzde 26 ile İstanbul olurken, yüzde 14’le Ankara ikinci sırada yer aldı. Yüzde 5’le İzmir en çok ilan verilen iller sıralamasında üçüncü sırada yer alırken, İzmir’i yüzde 4’le Konya ve yüzde 3’le Gaziantep izledi.

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