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Bedellinin ilk taksitini yatıramayanlar da bedelli kapsamına alındı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için bugün itibariyle 27 bin 400 kişinin başvurduğunu bildirdi

16 Mayıs 2012 17:58

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için bugün itibariyle 27 bin 400 kişinin başvurduğunu bildirdi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Yılmaz, daha önce bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurt içinde bulunanlar için de taksitini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanların da bedelli kapsamına alındığını kaydetti.

Yılmaz, ''TSK İç Hizmet Kanunu ile ilgili bakanlıkta yürütülen bir çalışma var mı?'' sorusuna, ''Bakanlığımızda İç Hizmet Kanunu ile ilgili olgunlaşmış, tamamlanmış bir çalışma yoktur'' yanıtını verdi. Yılmaz, bu konuda verilen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

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