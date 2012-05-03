Bedelli askerlik başvurusu 25 bine yaklaştı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 25 bine yaklaştığını bildirdi.

Tunus Savunma Bakanı Abdelkerim Zbıdı, Milli Savunma Bakanı Yılmaz'ı bakanlıkta ziyaret etti. Yılmaz'ın kapıda karşıladığı konuk Bakan Zbıdı, şeref defterini imzaladı.

Görüşmede Yılmaz, Türkiye ile Tunus'un ortak tarihi ve kültürel bağları bulunan iki ülke olduğunu ve ilişkilerinin mükemmel seyrettiğini belirtti.

Tunus ile savunma alanındaki iş birliğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, ziyaretin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Zbıdı de Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiklerini, bu tür resmi ziyaretlerin artırılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Türkiye'den, askeri eğitim ve silah tedariki konularında iş birliği talep ettiklerini dile getiren Tunuslu Bakan Zbıdı, Türkiye ve Tunus arasındaki iş birliklerinin Libya ve Cezayir'i de kapsayacak şekilde geliştirilmesinin yararlı olacağını vurguladı.



Bedelli askerliğe 25 bin başvuru



Yılmaz, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Bedelli askerlik için şu ana kadar kaç kişi başvurdu?'' sorusuna Yılmaz, ''25 bine yaklaştı'' karşılığını verdi.

''Yasemin Devrimi''nin ardından Türkiye ve Tunus arasında somut iş birliği adımlarının atılıp atılmadığına ilişkin bir soruya da Bakan Yılmaz, Tunuslu Bakanın ziyaretinin, iki ülke için somut adımlar atmaya yönelik olduğunu söyledi.

Yılmaz, Tunus Savunma Bakanı Zbıdı'nın Aselsan, TAI gibi savunma sanayi tesislerini ziyaret ederek, Türkiye'nin teknolojik alanda geldiği noktayı yakından göreceğini sözlerin ekledi.