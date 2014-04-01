'Bedeci Hoca'ya 188 yıl kesinleşti

Bursa'da kendisini 'Tarikat şeyhi' olarak tanıtan ve dergahına gelenleri 'cennet vaat ederek' kandırıp, cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 47 yaşındaki Uğur Korunmaz'ın, daha önce beraat ettiği 'cinsel istismar' suçundan çarptırıldığı 188 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi’nde 2011 yılının Haziran ayında, dergahına gelenlere ’cennet vaat ederek’ kandırıp, bazı kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Uğur Korunmaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evinde çocuk ve hayvanlarla ilgili porno görüntüler bulunan Korunmaz, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Tüccar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sırasında, müritlerinin zaman zaman cinsel ilişkiye girmek istediklerini, kendisinin de bu isteklerini yerine getirdiğini söyleyen Korunmaz, "Müridimin bu talebini reddetme gibi bir durumum olamaz. Bir tarikatın mürşidi olarak, müritlerimle kendi istekleriyle ’badelenme’ adını verdiğimiz oral seks dahi yaptım" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti sanık Korunmaz’ı ’Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ ile ’hayvan ve çocuk pornosu görüntülerini depolamak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. ’cinsel istismar’ suçundan ise beraatine karar verdi.

Yargıtay 'cezalandırılsın' dedi

Cumhuriyet Savcısı ile sanık avukatı Rıdvan Demircioğlu, Yargıtay’a yerel mahkemenin verdiği kararın bozulması yönünde itiraz etti. Yargıtay tarafından değerlendirilen itiraz sonucunda sanık Uğur Korkmaz’a yerel mahkeme tarafından ’Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ ve ’hayvan ve çocuk pornosu görüntülerini depolamak’ suçlarından verilen 6 yıllık hapis cezası onandı. Yargıtay, ’cinsel istismar’ suçundan verilen beraat kararını ise bozarak, şikayetçilerin her biri için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Bu kez 182 yıl da onandı

Yargıtay’ın kararının ardından tutuklu sanık Uğur Korunmaz, Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığı, 15 müştekiye ’birden fazla cinsel istismar’ suçundan 10’ar yıl, 4 kişiye ise sadece birer kez ’cinsel istismar’ suçundan 8’er yıl olmak üzere toplam 182 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korunmaz’a böylece daha önce verilen 6 yılla birlikte toplam 188 yıl ceza verilmiş oldu.

Yargıtay cezayı onadı

Uğur Korunmaz’a verilen bu cezayı Yargıtay da onadı. 12 Temmuz 2011 tarihinde cezaevine giren Uğur Korunmaz, bu durumda infaz yasasında herhangi bir değişiklik olmazsa, 28 yıl hapiste kaldıktan sonra, 2039 yılında tahliye edilecek.