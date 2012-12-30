Bedava müzik indirmeye son mu?

26 milyon şarkıyla dijital müziğin öncüsü haline gelen iTunes'un, yerli içerik ile Türkiye pazarına girme kararının, müzik sektöründe rekabete neden olacağı konuşuluyor. MÜYAP Başkanı Bülent Forta, iTunes’un Türkiye’ye girmesiyle diğer şirketlerin de gelir modellerini abonelik sistemine çevirerek bedava müzik dinlenmesine son vereceklerini iddia etti.

Can Mumay'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Global müzik sektörü, 10 yıl önce 400 bin dolarlık büyüklüğe sahipken şimdi 5.5 milyar dolara ulaştı.

Apple , 2000 yılında satın aldığı SoundJam MP isimli programı geliştirerek iTunes’u yaratmıştı. Ocak 2001’de tanıtılan ve şu an 26 milyon adet indirilebilir şarkı bulunduran iTunes’un Türkiye’de 9-10 liraya yerel içerikle albüm satması dijital müzik pazarını kızıştıracak. Türkiye’de dijital pazarda TTNet, Turkcell ve Vodafone bulunuyor.

MÜYAP Başkanı Forta’ya göre, 2004’te 40 milyon olan kutulu albüm satışı bu yıl 10 milyon adete kadar indi. Türkiye’de müzik pazarının dijitale kaydığını söyleyen Forta, bu noktada iTunes’un pazarı değiştireceği görüşünde.

iTunes’un ticari başarısının diğer platformlara da örnek olacağını belirten Forta, "yerli müzik siteleri de abonelik yolu ile paralı modele geçecek. Platformların ise uzun vadede iTunes gibi ‘tamamen paralı’ olma planları yok" dedi.



'iTunes’un pazara girmesi önemli'



Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül ise, “En büyük hedefimiz dijital müziğin yasal platformlarda sunulması. Bu doğrultuda iTunes’un pazara girmesi önemli” dedi.

Vodafone Pazarlama Direktörü Fatih Uysal da, iTunes’un pazara girmesini olumlu bir gelişme olduğunu kaydederek, müzik sektörünü hareketlendireceğini ve dünyaya açacağını ifade etti.



'Türkiye'nin müzik sektöründeki payı artıyor'



Aylık 4 milyon adet kullanıcıya hizmet veren TTNet müzik platformu ise yaptığı açıklamada, “Dijital müziğin Türkiye müzik sektöründeki payı giderek büyüyor. Bu büyüme dijital platformların gelirlerini zamanla istenilen seviyelere getirecektir” denildi.



