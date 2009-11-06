Beckham'ın Noel hediyesi mikro domuzlar

David ve Victoria Beckham şimdi de evcil hayvan seçimleriyle gündeme oturdu. Victoria Beckham, Noel için eşi David Beckham'a iki tane çay fincanı büyüklüğünde mikro domuz aldı.Bir tanesi 700 sterlin değerindeki melez mikro domuzlar şu anda Beckham çiftinin Hertfordshire'daki evindeki hayatlarına alışmaya çalışıyor.İddiaya göre Victoria Beckham domuzcuklara yakın arkadaşları Elton John ve sevgilisi David Furnish'ten esinlenerek Elton ve David koymak istiyormuş fakat David Beckham'ın tercihi ise Pinky ve Perky.Doğduğunda 250 gram olan mikro domuzlar, en fazla 35 santime kadar uzuyor. Ünlüler arasında çok moda olan mikro-domuzların 42 yaşındaki üreticisi Jane Croft, "Mikro domuzlar için talep her gün artıyor. Aniden bu kadar popüler olmaları inanılmaz" yorumunu yaptı.Little Pig Farm'ı işleten Croft iki yıldır mikro domuz üretiyor ve şimdiye kadar yaklaşık 400 mikro domuz sattı. Mikro domuzlar göbekyi Yeni Zelanda kuri kurisi ile Gloucester Old Spot ve Tamworth domuzlarının türlerinin karıştırılmasıyla üretiliyor.