Beckham çiftinin 'hayaletli ev'i satıldı

İngiliz eski futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı olan eşi Victoria Beckham'ın Fransız Rivierası’nda 'hayaletli' olduğu iddia edilen evi satışa sunmalarının ardından alıcısı da gecikmedi.

Beckham çifti, vakit geçiremedikleri için maliyetinin altında elden çıkarmaya karar verdikleri evi, 2.4 milyon dolara sattı. 19. yüzyılda inşa edilen evin, 'ilk sahibinin hayaleti tarafından ele geçirildiği' iddia ediliyor.

Victoria Beckham’ın istediğiyle 2003 yılında alınan lüks ev, Fransa’nın Bargemon kasabasında bulunuyor.

Ünlü çift, kullanabilecekleri tarzda yeniden yaptırdıkları dekorasyon için 5 milyon sterlin harcamıştı.