David Beckham eşi Victoria'yı iflastan kurtarmış

Kendisini şöhrete kavuşturan Spice Girls grubundan ayrıldıktan sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham mali açıdan zor günler geçiriyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan moda şirketi geçen yılı 3, 8 milyon sterlin zararla kapattı. Zor bir dönem geçiren Victoria Beckham'a yardım elini eşi David Beckham uzattı. Eski futbolcu David Beckham, eşi Victoria'nın şirketine 5.2 milyon sterlin aktararak iflastan kurtardı.

Dört çocuklu Beckham çiftinin toplam serveti 470 milyon sterlin. David Beckham futbolu bıraktıktan sonra kazancı daha da arttı. Yeşil sahaların eski yıldızı moda ve iş sektöründe faaliyet gösteriyor. Yıllık geliri ise 50 milyon sterlin.