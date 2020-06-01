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Beckham çifti, hırsızlara karşı evlerine tünel yaptırıyor

01 Haziran 2020 19:42

David Beckham ve David Beckham, İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde bulunan 9 yatak odalı evlerinden  garajlarına bağlanan bir tünel açtırmak için resmi kurumlara izin başvurusunda bulundu.

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