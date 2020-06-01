Beckham çifti, hırsızlara karşı evlerine tünel yaptırıyor

Express gazetesinin özel haberine göre ünlü çift, bu plan çerçevesinde yeraltı bağlantısı kurdurmanın yanı sıra yeni bir şarap mahzeni ve güvenlik kulübesi inşa ettirmek için de taleplerini iletti.

Gelişmeyi “Beckhamlar hırsız korkusu yüzünden malikanelerinden kaçış için gizli tünel yaptırıyor” başlığıyla aktaran Mirror ise söz konusu planın, milli futbolcu Dele Alli’nin Londra’daki evinde bıçaklı soyguncuların saldırısına uğraması ve ünlü şarkıcı Robbie Williams’ın Los Angeles’taki malikanesine birilerinin girmesinden korktuğunu söylemesinin ardından geldiğini de vurguladı.

Salgının sürdüğü sırada Beckham çifti dört çocuklarından üçüyle (Romeo, Cruz ve Harper Seven) birlikte Cotswolds’taki evde kalıyor.