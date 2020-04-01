David ve Victoria Beckham, 24 milyon dolarlık gökdelen dairesi satın aldı
David ve Victoria Beckham çifti, lüks ev koleksiyonuna 24 milyon dolarlık yenisini ekledi. İşte 450 milyon dolarlık serveti olan çiftin Miami'de satın aldığı lüks gökdelen dairesi...
01 Nisan 2020 21:14
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Eski futbolu David Beckkham ile eski Spice Girls grubu şarkıcısı, bugünün moda tasarımcısı Victoria Beckham Miami’deki One Thousand Museum adlı gökdelende 24 milyon dolara daire satın aldı.
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Londra’da 31 milyon sterlinlik malikane ile İngiltere’nin güneyindeki Cotswolds bölgesinde 6 milyon sterlinlik evi olan çift, lüks ev koleksiyonuna yenisini ekledi.
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Beckham çifti, çocukları Romeo (17), Cruz (15) ve Harper (8) ile birlikte mimar Zaha Hadid’in 2019 sonunda tamamladığı binayı yazın ziyaret etmişti.
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The Sun'ın haberine göre, ünlü ailenin lüks evinde beş yatak odası, yüzme havuzu ve çatı katında helikopter pisti bulunuyor.
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62 katlı, 215 metre yükseklikteki gökdelen, Miami’nin en uzun binalarından biri. Binadaki daire fiyatları 5,9 milyon dolar ile 21,8 milyon dolar arasında değişiyor.
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Müze kalitesindeki rezidans, dubleks çatı katı daire, dört konak, 10 dayalı döşeli daire ve 70 yarı eşyalı daireyi kapsıyor.
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Lüks özel dairelerin yanı sıra binanın tepesinde ortak bir yüzme havuzu, iki odalı spa, güzellik salonu, bar ve güneşlenme alanı bulunuyor.
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David Beckham'ın 450 milyon dolar
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İşte Beckhamların lüks gökdelen dairesi...
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