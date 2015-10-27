Beckenbauer'den rüşvet iddialarına yanıt



2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için Almanya'nın rüşvet dağıttığı yolundaki iddialar yankı toplamıştı. Dönemin Organizyon Komitesi Başkanı Franz Beckenbauer, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada hata itirafında bulundu.

Beckenbauer, "FIFA Finans Komisyonu'nun avans talebine onay vermemeliydik" dedi. 70 yaşındaki Beckenbauer, söz konusu hatanın sorumluluğunu Organizyon Komitesi Başkanı olarak üstlendiğini söyledi.

'Oy satın almadık'

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) iddiaların aydınlatılması amacıyla kurduğu araştırma komisyonuna dün ifade verdiğini kaydeden Beckenbauer, "Komisyonun tüm sorularını yanıtladım. 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için oy satın almadık" dedi.

Soruşturmanın seyrini etkilememek için daha fazla ayrıntıya giremeyeceğini kaydeden Beckenbauer, iddiaları araştıran komisyonun da kendisinden bu yönde ricada bulunduğunu söyledi.

Beckenbauer'den Zwanziger'e eleştiri

Franz Beckenbauer, DFB eski başkanı Theo Zwanziger'i de eleştirdi. Zwanziger, Almanya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği adaylığı sürecinde rüşvet verdiğini ileri sürmüştü. Beckenbauer, 2006 – 2012 yılları arasında Alman Futbol Federasyonu'na (DFB) başkanlık yapan Zwanziger'in açıklamaları konusunda, "Üçüncü kişilerin açıklamalarını yer yer inanılmaz buluyorum" ifadelerini kullandı.

'Beckenbauer Blatter ile pazarlık yaptı'

İddialara göre Beckenbauer FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında, yalnızca ikisinin katıldığı bir toplantıda pazarlık yaptı. İkilinin 2006 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapması için 6,7 milyon euro karşılığında anlaştığı ileri sürülüyor. Paranın dönemin Adidas CEO'su Robert Louis-Dreyfus tarafından temin edildiği iddia ediliyor. Louis-Dreyfus 2009 yılında ölmüştü.