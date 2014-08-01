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Yaşam

Bebeklerin yüzde 10'unun ilk kelimesi 'tablet'

Bebeklerin 'anne', 'baba' gibi alışılmış kelimelerin yerine 'tablet' sözcüğünü kullanması uzmanlar tarafından teknolojinin aile hayatına yerleşmesi olarak algılandı

01 Ağustos 2014 15:18

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, bebeklerin yüzde 10’unun ilk kullandığı kelimenin “tablet” olduğu ortaya çıktı. 3 bin 614 kişiyle yapılan araştırmaya katılan her 8 ebeveynden biri, bebeklerinin ilk kelimesinin “tablet” olduğunu belirtti. 

Radikal’in Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberine göre, bebeklerin “anne”, “baba” gibi alışılmış kelimelerin yerine “tablet” sözcüğünü kullanması uzmanlar tarafından teknolojinin aile hayatına yerleşmesi olarak algılandı. Her 10 ebeveynden 4’ü, çocuklarının günde en az 1 saat tabletle oynamasına izin verdiğini ifade ederken, ebeveynlerin yüzde 7’si, çocuklarının tabletle 3 ila 4 saat arasında oynamasına izin veriyormuş. 

Twickenham merkezli Tech21 firması tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları arasında bebeklerin yüzde 81’inin cihazları düşürerek veya fırlatarak kırdığı da bulunuyor. 

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