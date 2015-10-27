Bebeklerin göbek kordonu hayat kurtaracak!

Türk bilim insanları dünyada ilk kez göbek kordonundan alınan kök hücrelerin kalp krizi sonrası organda oluşan hasarın onarımında kullanılacağı bir proje başlattı.

"HUC- HEART" adını taşıyan proje, 13 kişilik ekip tarafından 2 Şubat 2015 itibarıyla resmen uygulamaya geçirildi. Bebeklerin göbek kordonundan elde edilen kök hücreler, Türk bilim insanlarınca dünyada ilk kez kalp krizi sonrası bu organda meydana gelen hasarın onarılması amacıyla kullanılacak.

Yaklaşık iki buçuk yıl sürecek projeyle dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerin kordonundan alınacak kök hücreler, ayrıştırılıp işlendikten sonra kalp krizi geçiren hastalara baypas ameliyatı sırasında verilecek.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alp Can'ın yürütücülüğünde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. A. Tulga Ulus'un yöneticiliğinde ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman İlhan'ın danışmanlığındaki çalışma, Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) ve Hücresel Tedavi Derneğince Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Prof. Dr. Can projenin teknik detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirten Can, "Biz de kalp krizi sonrasında ortaya çıkan ölü dokuyu nasıl tamir eder, hastalarımızın geri kalan yaşamlarının kalitesini nasıl artırabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Bizler hücreleri bilen, hücreleri üreten, hücreleri nakleden kişilerdik. Şimdi kalp cerrahı arkadaşlarımızla bunu hastaya veriyoruz" dedi.

Prof. Dr. Can, projede göbek kordon kanından alınan kök hücrelerin değil kordon kök hücrelerinin kullanıldığını vurguladı.

“Çok büyük bir ekip var”

Prof. Dr. A. Tulga Ulus da projenin arkasında çok büyük bir ekip bulunduğuna dikkati çekerek, "Hücreler elimize kullanılmaya hazır geliyor. Bunları mutlaka baypas sırasında kullanıyoruz çünkü ameliyat sırasında bu hücreleri kalbe vermek daha etkili. Direkt hasarlı dokunun etrafına bu hücreleri naklediyoruz. Çıplak gözle görerek daha önceden tetkik ettiğimiz yerlere direkt vermek çok önemli çünkü bu hücrelerin orada kalıcılığı daha çok oluyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlhan ise Türkiye'nin kök hücre çalışmalarında iyi bir noktada bulunduğunu kaydederek, "Kök hücrelerin başka organlara döndüğünü görmek için orijinal bir çalışmaya adım attık. Kök hücre gelecektir. Nihayet Türkiye kendi ayakları üzerinde duran, orijinal bir fikri olan bir projenin arkasında" değerlendirmesinde bulundu.