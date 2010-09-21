-BEBEKLERE ''ALTIN EMZİK'' BURSA (A.A) - 21.09.2010 - Bursa'da bir kuyumcuda satışa sunulan, sapı 18 ayar altın olan emzik bin 200 liradan alıcı buluyor. Altın sektörü, satışlarını artırmak için birçok kampanyalar düzenlerken, yeni geliştirdikleri ürünlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Altın bilezik, künye, kolye, küpe ve saatlere, yeni tasarımlarla farklı görüntüler kazandıran sektör, bununla kalmayıp tüketicilerin dikkatini çekebilecek ilginç ürünleri de piyasaya sunuyor. Bu kapsamda, Bursa'da bir kuyumcu, bir süredir vitrininde ''Altın emzik'' sergiliyor. Görenlerin dikkatini çeken, sapı altından olan emzik, birçok kişi için seyirlik olsa da gelir durumu yüksek çiftler, bebeklerine alabiliyor. Mağaza sorumlusu Ramiz Vardar, bir firma tarafından özel olarak tasarlanan emziğin ilgi gördüğünü söyledi. Üzerinde minelerle süslü desenler olan emziğin sapının 18 ayar altından yapıldığını ve bin 200 liradan satıldığını belirten Vardar, ''Emzikte fiyatı yükselten etkenlerden birisi de ince işçiliği. Üzerindeki mineli desenler de emziğe farklı bir hava veriyor. Beğenen çok ancak alan aynı oranda değil'' dedi. Vardar, bugüne kadar altın emzikten 4 adet sattıklarını ifade ederek, ''Vitrinde sürekli bir adet bulunduruyoruz. Sattıkça da yenisini sipariş ediyoruz. Emziğe, özellikle yeni bebek sahibi olmuş çiftler ilgi gösteriyor'' diye konuştu.