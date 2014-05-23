Bebekler için minyatür diyaliz makinesi

İtalya'nın Vicenza kentindeki San Bortolo Hastanesi’nde görevli doktor Claudio Ronco ve meslektaşları tarafından 10 kilogramdan hafif bebekler için tasarlanan minyatür diyaliz makinesinin, ilk kez geçen yıl yeni doğan bir kız çocuğunun hayatını kurtarmak için kullanıldığı bildirildi.

Ntv’de yer alan habere göre, Avrupalı yetkililerin geçen yaz lisans verdiği makinenin birkaç hafta sonra ilk hastası, çoklu organ yetmezliği çeken 3 kilogram ağırlığında 3 günlük bir kız bebek oldu. Claudio Ronco, bebeğin tedavisinin yaklaşık bir ay sürdüğünü, şu anda hafif böbrek sorunları ve D vitamini ihtiyacı dışında, büyümesinin normal olduğunu söyledi.

Makinenin, şimdiye kadar Avrupa çapında 10 bebek üzerinde daha kullanıldığı belirtildi. Makine ve ilk hastasıyla ilgili Lancet dergisinde yayımlanan makalede, araştırmanın, İtalyan bir böbrek vakfı tarafından finanse edildiği kaydedildi.

Doktorlar genellikle bebeklerde standart diyaliz makineleri kullanıyor ancak bu aletler her zaman doğru biçimde ayarlanamadığından riskli görülüyor. Hastanede tedavi gören bebeklerin yüzde bir ila ikisi, diyalizi gerektirebilecek böbrek rahatsızlıklarına sahip oluyor.