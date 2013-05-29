Bebek Starbucks'ın tuvaletine gizli kamera yerleştirilmiş

Bebek Starbucks şubesinde kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı.

Bir televizyon kanalında çalışan kadın muhabir, dün akşam saatlerinde gittiği ünlü kahve zinciri olan Starbucks’ın Bebek şubesindeki tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaletten içeriye girdiğinde gizlenmiş kamerayı farkeden kadın muhabir, olayı mağaza müdürüne bildirdi. Ancak mağaza müdürünün duruma kayıtsız kalması üstüne kadın muhabir polisi aradı. Kadın muhabir tuvalete gizli kamera yerleştiren Starbucks çalışanından şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Starbucks özür diledi

Konuyla ilgili Starbucks Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bebek mağazamızda görev yapan bir çalışanımızın adının karıştığı tatsız olay, bizi derinden üzmüştür. Olay, Emniyet birimlerine intikal etmiş olup, ilgili kişi hakkında ve olaya konu cep telefonu ile ilgili inceleme başlatılmıştır. Starbucks Türkiye, münferit olarak gerçekleşen konunun açıklığa kavuşturulması için, büyük hassasiyetle, ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Olayın ortaya çıkmasının ardından, söz konusu çalışan hakkında gerekli işlemler ivedilikle başlatılmış olup, kendisi görevinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma sürecinin tamamlanmasını takiben, gerekli her türlü aksiyon tarafımızca alınacaktır. Starbucks, misafirlerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak için her zamanki hassasiyeti ile faaliyetlerini sürdürmektedir"