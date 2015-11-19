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Yaşam
Deutsche Welle

Bebek gezegenin doğumu gözlemlendi

Astronomlar, tarihte ilk kez bir gezegenin doğumunu gözlemlemeyi başardı. Bebek gezegenin kozmik ölçülere göre genç sayılabilecek bir yıldızı bulunuyor.

19 Kasım 2015 14:26


Arizona Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma ekibi, sıcak toz ve gaz bulutunun gezegene dönüşmesini gözlemledi. Stephanie Sallum başkanlığındaki ekibin gözlemleri İngiliz bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

Astronomlar birkaç yıl önce keşfedilen ve katalog numarası LkCa15b olan bebek gezegeni bir süredir izlemeye başlamıştı. Bebek gezegenin kozmik ölçülere göre genç sayılabilecek bir yıldızı bulunuyor. 2 milyon yaşındaki yıldızın bir güneş sistemi oluşturduğu belirtiliyor. Gezegenler yıldızı çevreleyen dev bir gaz ve toz diskinden oluşuyor.

Astronomlar, Şili ve ABD'de bulunan teleskopların yardımıyla 9 bin 700 derece sıcaklıktaki hidrojen gazının karakteristik ışımasını ve kor halindeki tozun yaydığı ışığı gözlemledi. Bunların genç protogezegenin üzerine düşerek onun büyümesini sağladığı ispatlanmış oldu. Böylece bir gezegenin oluşumu ilk kez doğrudan gözlemlenmiş oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AstronomlarSallumNatureLkCa15bABDWelle Türkçe DPA

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