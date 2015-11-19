Bebek gezegenin doğumu gözlemlendi



Arizona Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma ekibi, sıcak toz ve gaz bulutunun gezegene dönüşmesini gözlemledi. Stephanie Sallum başkanlığındaki ekibin gözlemleri İngiliz bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

Astronomlar birkaç yıl önce keşfedilen ve katalog numarası LkCa15b olan bebek gezegeni bir süredir izlemeye başlamıştı. Bebek gezegenin kozmik ölçülere göre genç sayılabilecek bir yıldızı bulunuyor. 2 milyon yaşındaki yıldızın bir güneş sistemi oluşturduğu belirtiliyor. Gezegenler yıldızı çevreleyen dev bir gaz ve toz diskinden oluşuyor.

Astronomlar, Şili ve ABD'de bulunan teleskopların yardımıyla 9 bin 700 derece sıcaklıktaki hidrojen gazının karakteristik ışımasını ve kor halindeki tozun yaydığı ışığı gözlemledi. Bunların genç protogezegenin üzerine düşerek onun büyümesini sağladığı ispatlanmış oldu. Böylece bir gezegenin oluşumu ilk kez doğrudan gözlemlenmiş oldu.