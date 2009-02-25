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Yaşam

'Bebek Firarda' gerçek oldu

Bursa'da, annesinden habersiz birinci kattaki evlerinden aşağıya inerek sokağa çıkan bebeğin macerası karakolda son buldu.

25 Şubat 2009 02:00

Bursa'da, annesinden habersiz birinci kattaki evlerinden aşağıya inerek sokağa çıkan afacan bebeğin 2.5 saatlik macerası karakolda son buldu.

"Bebek firarda" filmini andıran olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Can, annesi Alev Döndür yemek yaptığı sırada 1.kattaki evlerinden sokağa çıktı.

Yeni yürümeye başlayan minik Can, emekleyerek sokaklarda gezdi. Sokakta üzerinde mont olmadan dolaşan minik Can, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar Merinos Polis Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bu esnada annesinin haber vermesi üzerine çevrede geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri minik Can'ı bularak karakola getirdi.

Merinos Polis Merkezi'ne getirilen 2 yaşındaki Can yaklaşık 1 saat de karakolda misafir edildikten sonra polisler tarafından annesine teslim edildi. Çocuğuna sarılarak öpen anne Alev Döndür, "Merdivenlerden inerek sokağa çıkmış. 2.5 saat aradık ama bulamadık. Allah razı olsun polisler oğlumu buldu. Çok merak ettim" dedi.

Karakolda ifadeleri alınan baba Selahattin Döndür ve anne Alev Döndür, çocuklarını alarak ayrıldı.

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