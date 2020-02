Bebeğinizin banyoda oynadığı plastik ördek temiz gözüküyor, peki ya içi?

Banyoda oynanan plastik ördekler ve benzeri oyuncaklarda, ciddi hastalıklara yol açan mantar ve bakterilerin bulunduğunun bir araştırmayla ortaya konmasının ardından oyuncakların içini açan ebeveynler, sosyal medyada bunların fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü ile ETH Zürih ve Illinois üniversitelerinden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, oyuncakların içinde santimetre kare başına 5 ila 75 milyon arasında bakteri hücresi bulundu.

Araştırmaya göre, oyuncaklar sıkıldığında dışarı çıkan kirli suda "potansiyel hastalık taşıyan bakteriler" var. Lejyoner hastalığına yol açan Lejyoner bakterisi ve özellikle bağışık sistemleri güçsüz olan kişilerde ölümcül olabilen ilaca dirençli pseudomonas aeruginosa bakterisi de oyuncaklarda bulunan bakteriler arasında.

Araştırmaya göre, sıcak ve nemli banyo ortamı mikropların üremesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Oyuncakların plastik yüzeylerinde üreyen bakteriler göz, kulak ya da mide enfeksiyonlarına da yol açabiliyor. Araştırmacılar, karbon içerikleri taşıyan plastiğin mikropları beslemeye yardımcı olduğunu da kaydediyor.

BBC'nin radyo spikerlerinden, 4 çocuk annesi Rachel Burden, "Minik ördeğimiz bu sabah gayet temiz görünüyor. Doğrusu eşime onu kesmesini söylediğime pişman olmaya başlıyorum" dedi.

Both the bath ducks got it after your post. And he looked so innocent from the outside.