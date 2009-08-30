Bebeğinize masaj yapın

Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için masaj yapmanın çok faydalı olduğunu biliyor musunuz?

Bebeğiniz doğduğunda içgüdüsel olarak yaptığınız ilk şey, ona sevgiyle dokunmaktır. Fiziksel temas; ister sarılarak, okşayarak, öperek isterse sallayarak olsun bebeğinizle yakın bir ilişki kurmanızı sağlar. Bu, aynı zamanda onun duygusal sağlığı için de hayati önem taşırken, ona olan sevginizi göstermeye ve bebeğinizin kendisini değerli hissetmesine yarar.

Çoğu anneler ve babalar bebekleriyle ilişkilerini geliştirmek için bebek masajını kullanırlar. Masaj, bebeğinizin duygusal gereksinimi olan birebir ten temasını gerçekleştirirken, sizin duygularınızı ifade etmeniz için de harika bir yoldur. Masajın fiziksel yararları da vardır ve birçok küçük bebek rahatsızlığını gidermek için de kullanılır.

Masaj için en uygun zamanlar:

Yemek araları: Eğer bebeğiniz yemeğini henüz yemişse, masaj sırasında kendini rahatsız hissedecektir. Eğer karnı açsa, sakin duramaz.

Gece banyosundan sonra: Doğal olarak onu gevşetir ve bebek daha uyumlu olur.

Etrafta dikkatini çeken başka bir şey yokken: Eğer ev sessizse ve misafir beklemiyorsanız, bölünmeksizin bebeğinize odaklanabilirsiniz.

Eğer kendini iyi hissetmiyorsa ya da yeni aşı olmuşsa, bebeğinize masaj yapmayın –yeni aşı olduysa, iğne yeri acıyor olabilir.

Masajın yararları

Masajın bebeğiniz için birçok duygusal ve fiziksel yararı vardır.

Sizinle yakın ve güven dolu bir ilişki kurmasına yardımcı olur.

Huysuz olduğunda onu sakinleştirir – masaj, kortizol stres hormonunun kan damarlarındaki dolaşımını azaltır.

Kendini sağlıklı hissetme duygusunu artırır; masaj aynı zamanda bebeğinizin moralini yüksek tutmaya yarayan endorfinleri uyarır.

Gaz ve kabızlığa iyi gelir; bebeğinizin karnını hafifçe ovalamak sıkışan gazı dağıtır.

Diş çıkarma gibi olaylar esnasında oluşan gerilimi azaltır.

Kol ve bacak kaslarını gevşetir ve bebeğinizin daha hareketli olmasına yardımcı olur.

Bebek masajı aynı zamanda sizin için de sakinleştirici ve gevşetici olabilir.

Dokunuşunuzun bebeğinizi rahatlattığını bilmek, anne-baba olarak kendinizi mutlu ve güvende hissetmenizi sağlayabilir.



