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Yaşam
Deutsche Welle

Bebeğini mecliste emzirdi

Avustralyalı politikacı Larissa Waters, Avustralya siyasi tarihinde bir ilke imza attı. Genç Senatör, Federal Meclis'te bebeğini emziren ilk politikacı oldu

10 Mayıs 2017 21:02

Avustralya'nın Queensland eyaleti senatörü Larissa Waters, ikinci çocuğunun doğumundan sonra salı günü ilk kez Avustralya Federal Meclisi'nin üst kanadı olan Senato'daki görevine geri döndü. Yeşiller Partili politikacı, Senato'daki oylamaya iki aylık kızı Alia'yı da getirdi.

Waters, oylama esnasında Alia'yı emzirerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Avustralya'da şubat ayına dek geçerli olan yasalar, politikacıların bebeklerini Genel Kurul salonunda emzirmelerine müsaade etmiyordu.

Ancak şubat ayında yapılan yasal değişiklikle kadın politikacıların oturumlardan geri kalmasının önüne geçildi. Yapılan değişiklikle milletvekili ve bakanlara bebeklerini Genel Kurul salonunda emzirebilme gibi yeni haklar tanındı.

O günden bu yana söz konusu izni kullanan ilk politikacı ise Senatör Larissa Waters oldu.

Waters, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile "Kızım Alia'nın Federal Meclis'te emzirilen ilk bebek olmasından dolayı gurur duyuyorum. Meliste daha fazla kadın ve ebeveyne ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Meclis'te emzirme tartışması

Waters'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı buldu. Avustralyalılardan da Waters'e tebrik mesajları yağdı.

Queensland Senatörü daha sonra Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımla bundan 14 yıl önce bebeğini emzirmek istediği için Viktoria Eyalet Meclisi'ndeki Genel Kurul salonundan çıkarılan Kirstie Marshall'ı anımsattı ve ona yönelik "Bak ne kadar yol aldık!" diye yazdı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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