Bebeğini düşürdü, 'Kocamdır, döver' dedi



T24- Iğdır'da Emine M.'nin, kocasından yediği dayak sonrası 3 aylık bebeğini düşürdüğü iddia edildi. Önce davacı olan Emine M., daha sonra vazgeçti: “İkimizin arasındaki olay. Kocamdır, ne olacak? Bir kaç tokat vurabilir.”

Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Emine M., 6 yıllık kocası Süleyman M.'den gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu.

10 gün önce doktora muayene olmak amacıyla köydeki evinden Iğdır Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk bölümüne gelen Emine M., doktor kontrolünün ardından gittiği evinde ''Neden doktora gittin'' diyen kocası tarafından dövüldü.

Kadın hastalıklarıyla ilgili rahatsızlığı dolayısıyla doktora gitmesinin ardından evinde çocukları önünde kocasından dayak yiyen kadın, şiddetin ardından çocuklarını da alarak babasının evine sığındı.

Yediği dayaktan dolayı ağız, göz ve yüzünde ciddi derecede morluklar oluşan kadının abisi Mehmet A., kardeşinin gördüğü şiddet dolayısıyla Karakoyunlu Kaymakamlığına haber verdiklerini, kaymakamlık yetkililerinin de jandarmaya olayı intikal ettirdiğini belirtti.

Olayın duyulmasının ardından jandarmanın eve gelerek ifade aldığı kaydedilirken, Emine M.'nin jandarmaya ve cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde kendisine yönelik şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olduğu bildirildi.

Jandarmaya verilen ifade de hem kız kardeşinin, hem de babasının şikayetçi olduğunu kaydeden ağabey Mehmet A., kız kardeşinin hamile olduğunu ve düşük yapma riski bulunduğunun öğrenilmesi üzerine hastaneye sevk edildiğini, Iğdır Kadın Doğum hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda kadının kanamasının durdurulduğu, tekrar kanama olması durumunda acilen hastaneye getirilmesi gerektiğinin söylendiğini anlattı.

Muayene sonrası babasının evine dönen kadın, gece geç saatlerde kanama şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldüğü, hastanede yapılan muayene sonucunda kadının evde düşük yaptığı ve yaklaşık 15 haftalık olan çocuğunu kaybettiği bildirildi.



Önce davacı oldu, sonra vazgeçti





Jandarmaya verdiği ifadesinde kendisini darp eden kocasından davacı olduğu kaydedilen kadın, gazetecilere davacı olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Babasının evinde halen yatarak tedavi edilen kadın, kocasının kendisine sadece birkaç tokat attığını belirtti.



'Kocamdır, döver'





Emine M. şöyle konuştu: ''Kocam beni dövdü, savcıya dilekçe verdim. Ben ne yapacaktım, adamı öldürecek miydim? İkimizin arasında olan bir olay. Kocamdı, dövdü. Doktora gittim diye dövdü, cahildir yapabilir. Çocuklarım var, hastayım, ben oturup çocuklarıma bakacağım, çocuklarımın başında olacağım. Kaymakam bana 'ister baba evin, ister kocanın evi, başka evde otur. Devlet sana bakacak' dedi. 10 gün önce olay oldu. Kocamdır, ne olacak? Bir kaç tokat vurabilir. Ben yine o eve döneceğim. Çocuklarım var.''



Düşük şidetten mi?





Iğdır Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde muayene sonrası yazılan raporda, kadının 25 Şubat'ta darp edildiği gerekçesiyle Devlet Hastanesine müracaat ettiği belirtilerek, 2 Martta yapılan ultrason çekimlerinde yaklaşık 15 haftalık canlı bir bebeğin tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, ''darp sonrası 6. günde gerçekleşen düşük olayının olası nedenleri arasında darp sonucu olabileceği ancak bunun kesin nedeninin bilinmesinin mümkün olmadığı'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, hastanede kadının düşük yaptığı parçadan alınan bir örneğin patolojik inceleme amacıyla Van'a gönderildiği, patolojik raporun da 17 Mart’ta çıkacağı öğrenildi.