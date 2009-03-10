Bebeğin kalbi için hamilelikte kalsiyum şart

Kalsiyum kemiklerin ana yapısında bulunan ve onları güçlü kılan bir mineral. Kalbinizin düzenli atması, kan pıhtılaşma sisteminizin düzenli işlemesi ve kaslarınızın düzgün fonksiyon görmesi de kalsiyumun yardımıyla olur. Dr. Senai Aksoy hamilelikte kalsiyum alımının anne ve bebek için önemli olduğunu vurguladı.



Tek kaynak sizsiniz



Dr. Aksoy Bugün gazetesine yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi: "Gebelikte günde 250 - 300 miligram kalsiyum plasentadan geçerek bebeğe ulaşır. Doğduğu zaman bebeğinizin vücudunda 25.000 miligram kalsiyum bulunur. Bebeğinizin vücudunda bulunan bu kalsiyumun tek kaynağı sizsiniz. Hamileliğinizde yeterli kalsiyum almazsanız bebeğiniz gereksinim duyduğu kalsiyumu sizin vücudunuzdan ve kemiklerinizden alır. Bu durum sizin sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Hamilelerde günlük gereksinim normalden 500 - 1000 miligram daha fazladır. Buna göre eğer hamile iseniz günde 1.500 - 2.000 miligram kalsiyum almalısınız."

