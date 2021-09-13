"Bebeğe bir şey olur" korkusu ile aşı yaptırmadı: Doğuma üç hafta kala Covid-19’a yakalanan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da 35 haftalık hamileyken Koronavirüs'e yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren ebe Duygu Ömrüuzun'un (28) eşi Muhammed Ömrüuzun, "Eşim hamile olduğunu öğrenince oğlumuza bir şey olur endişesiyle aşı olmadı. Hep oğlumuzu düşündü" dedi

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan ve ikinci çocuğuna 35 haftalık hamile olan Duygu Ömrüuzun (28), doğum iznine ayrılarak geldiği Ankara'daki ailesinin yanında Koronavirüs'e yakalandı. 24 Ağustos'ta Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ömrüuzun'un, 26 Ağustos'ta bebeği sezaryenle alınarak kuvöze konuldu.

DHA'da yer alan habere göre daha sonra yoğun bakımda durumu ağırlaşan Duygu Ömrüuzun, hayatını kaybetti. Ömrüuzun'un cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi. Annesinin isteği üzerine Göktuğ adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Duygu Ömrüuzun'un 3 yıllık eşi sağlık görevlisi Muhammed Ömrüuzun, eşinin ocak ayında hamile olduğunu öğrendiğini belirterek, "Eşim hamile olduğunu öğrendikten sonra aşı yaptırmadı. 'Bebeğe bir şey olur' korkusu onu çok endişelendiriyordu. Hep oğlumuzu düşündü. Ben aşılarımı yaptırdım. Hastanede çok iyi korunuyordu ve hiçbir şekilde virüse yakalanmadı. Ankara'da Covid'e yakalanmış. Evde kimse Covid değil. Kalabalık ortamdan aldığını düşünüyoruz virüsü" dedi.

Durumu öğrenince kendisinin de Ankara'ya geldiğini anlatan Muhammed Ömrüuzun, "Doğumdan sonra da bilinci yerindeydi. Hep iyileşip oğlumuzu kucağına almayı bekliyordu. Durumu ağırlaşınca eşim entübe oldu. Daha sonra bir enfeksiyon oluştu vücudunda. Oğlumuzu sadece doğum sonrasında 4-5 saniye görebildi. Hayali oğlumuzu kucağına almaktı. Ama hiç alamadı. Covid olduğu için kucağına verilmedi bebeğimiz. Erkek çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde adının Göktuğ olmasına karar vermişti. Hep oğlumuzu soruyordu. 'Oğlum iyi mi, Göktuğ nasıl' diyordu. Entübe edildikten sonra bitkin düşmüştü. O da yorulmuştu" diye konuştu.