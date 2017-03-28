T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bebeğe Allah soyadı verilmesine izin çıkmadı

"Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir"

28 Mart 2017 13:50

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde, bebeklerine Allah soyadını vermek isteyen bir ailenin başvurusu reddedildi.

Bilal Walk ve Elizabeth Handy, 22 ay önce doğan kız bebeklerine ZalyKha Graceful Lorraina Allah adını vermek istedi.

Kamu Sağlığı Kurumu ise bebeğin, anne ya da babasının soyadlarından birini ya da iki soyadını birden alması gerektiğini belirtti.

Elizabeth Handy ve Bilal Walk ise bebeğin resmi olarak isimsiz bırakıldığını savunarak karara tepki gösterdi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), aile adına eyalet yönetimine dava açtı.

Bilal Walk Atlanta Journal-Constitution'a yaptığı açıklamada, "yüce" olduğu için bebeklerine Allah soyadını vermek istediklerini belirtti ve "Bu adil değil, bireysel hakkımız çiğnendi" dedi.

Ancak eyalet avukatları yasanın net olduğunu ve doğum kayıtları için bebeklerin ebeveynlerinin soyadlarını taşıması gerektiğini savunuyor.

Avukatlar aileye gönderdikleri mektupta, ZalyKha'nın doğum kaydı yapıldıktan sonra ailenin bebeğin soyadını değiştirmek için yüksek mahkemeye başvurabileceğini yazdı.

Bebeğin anne ya da babasının soyadları 'Allah' değil.

"Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir"

Dava dosyasına göre, resmi nikahı bulunmayan çiftin Masterful Mosirah Aly Allah adlı bir oğulları var.

Doğum kaydı olmadan sosyal güvenlik numarası da alamayacak olan bebeğin ABD vatandaşlığı da tehlikeye girebilir.

ACLU, eyalet yönetiminin ailenin isteğini kabul etmemesinin "anayasaya aykırı" olduğunu savunuyor.

Ailenin avukatı Michael Baumrind "Çocuğa ismi devlet değil ailesi verir, bu kadar basit" dedi.

ETİKETLER

abdallahsoyisim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24