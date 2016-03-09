Beatles'ın 'beşinci üyesi' öldü



Efsanevi İngiliz müzik yapımcısı George Martin'in 90 yaşında hayata veda ettiği açıklandı. Martin'in ölüm haberini menajeri Amerikan haber kanalı CNN'de doğruladı.

Beatles grubunun ilk deneme kayıtlarını 1962 yılında dinleyen ve Beatles'a albüm yapmaya karar veren Martin, ünlü grubun dünya çapında ünlenmesine katkıda bulundu. Martin, bu nedenle Beatles grubunun "beşinci üyesi" olarak da adlandırılıyordu.

Beatles'ın eski üyelerinden 75 yaşındaki Ringo Starr, Twitter hesabından Martin'in bir fotoğrafı ile birlikte "Tüm sevgin ve şefkatin için teşekkürler George. Barış ve sevgiyle" mesajını paylaştı.

İngiltere Başbakanı David Cameron da Twitter hesabına "Sir George Martin bir müzik deviydi. Dünyanın en kalıcı pop müziğini yaratmak için Fab Four (Beatles için kullanılan 'Muhteşem Dörtlü' ifadesi) ile çalıştı" diye yazdı.