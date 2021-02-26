beIN Sports, Fenerbahçe'ye 'beFair' davası açtı

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Fenerbahçe'nin giydiği 'beFair' tişörtleri nedeniyle sarı-lacivertli kulübe fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

Reuters’a konuşan iki beIN Sports yetkilisi, Fenerbahçe’nin, 'adil ol' anlamına gelen 'beFAIR' yazılı, şirketin değiştirilmiş logosunu da içeren tişörtler nedeniyle dava açtıklarını söyledi.

Logonun kullanmasını engellemek için bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlatıldığını söylenirken, gelecek yasal işlemlerin de hazırlandığını belirtti.

Kaynaklar, beIN Sports’un yasal işlemle tazminat istemediğini Fenerbahçe’nin, değiştirilmiş logoyu kullanmayı bırakmasını istediklerini söyledi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe, beIN Sports’u, video yardımcı hakem (VAR) tekrarlarını manipüle etmekle, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı tekrarlar göstermekle suçluyor.

Pazar günü Fenerbahçeli oyuncular, maçta ısınırken, yayıncı kuruluşun logosuna ithafen 'beFAIR' yazılı formalar giymişlerdi.

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