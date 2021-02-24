Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerginlik ve dava süreci dünya basınında

T24 Spor

Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasında devam eden gerginlik hukuki zemine taşındı. Sarı-lacivertliler, "beFAIR" kampanyası sonrasında yayıncı kuruluş ile davalık oldu. Katarlı şirket ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik ve dava süreci dünya basınında da yankı buldu.

The Athletic'te yer alan haberde yaşananlara dair bilgiler verilirken, Fenerbahçe'nin "kamera açılarına kasıtlı müdahale edildiği, beIN yorumcularına talimat verildiği, sarı-lacivertlilerin önemli pozisyonlarının özetlerde yer almadığı" iddialarının beIN yetkilileri tarafından reddedildiği belirtildi.

Haberde, "en şaşırtıcı gelişme" olarak Fenerbahçe maçı sırasında küfürlü tezahuratın ekranlara yansıması yer alırken, soruşturmalar sonrası şirketten iki personelin kovulup Fenerbahçe kamuoyundan özür dilendiğine de yer verildi.

Son olarak haberde küfürlü tezahuratla ilgili özür metninin sosyal medya mecrası Twitter'da saat "19:05"te yayımlanmasından da bahsedilirken, bu tarzda şikayetlerin yaygın olduğu ancak lig yayıncısı ve bir takım arasında yaşanan bu sürecin alışılmadık olduğu belirtildi. Bir kulübün yayıncıyı protesto etmek için belirli tişörtler giymesinin ve yayıncının bir kulübü dava etmesinin sıra dışı olduğu ifade edildi.

beIN'in dava ettiği açıklanmıştı

İngiliz medyasından City A.M'in "özel haber" olarak verilen bilgide; Fenerbahçeli futbolcuların maç öncesi ve sonrasında verilen röportajlarda "beFair" yazan tişörtler giymeleri, saha içi reklam panolarında kurum karşıtı benzer yazılar yazılması üzerine şirket, Fenerbahçe'ye "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldığı belirtilmişti.

Haberde Fenerbahçe'nin BeINSports'a karşı bir "halkla ilişkiler savaşı" başlattığı belirtilirken, BeINSports avukatlarının da İstanbul'daki ilgili mahkemeye 24 saat içinde gerekli evrakları sunacağı ifade edilmişti.

TIKLAYIN - BeINSports, Fenerbahçe'ye 'beFair' davası açıyor