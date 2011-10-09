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Politika

BDP'lilerin oturma eylemi sona erdi DİYARBAKIR (A.A)

09 Ekim 2011 21:00

-BDP'lilerin oturma eylemi sona erdi DİYARBAKIR (A.A) - 09.10.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak, ''Kazanacak olan barış, özgürlük ve direnen halkımız olacaktır'' dedi. Aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı BDP'li grubun Dağkapı Meydanı'nda, Bursa'nın Gemlik ilçesinde ''Büyük Gemlik Yürüyüşü'' adı altında yapılmak istenen yürüyüşün, valilik tarafından yasaklanmasını protesto için başlattığı oturma eylemi sona erdi. Eylemin ardından bir açıklama yapan Kışanak, yaptıkları eylem ile Türkiye'nin içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek, uyardıklarını savundu. AK Parti'nin politikaları ile Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini öne süren Kışanak, şöyle konuştu: ''Kürt sorunu açısından gelinen aşama, diyalog ve çözüm aşamasıdır. Bu sorun ret ederek, görüşmeleri keserek savaş politikaları ile çıkmaza sürüklenmektedir. Bugün bu eylem ile güçlü bir mesaj verdik. Başbakan ve AK Parti hükümeti çılgınca bir yaklaşımla demokratik talepleri, barış çabalarını bastıracağını sanıyor. Zulmedenler, tank, top, cezaevi ve işkence ile kendilerini güvende hissedeceklerini sanıyorlar. Ancak bu geçicidir. Kazanacak olan barış, özgürlük ve direnen halkımız olacaktır.''  Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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