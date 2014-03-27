BDP'liler asker ve koruculardan oy istedi

BDP Hakkari Belediye Eşbaşkan adayı Dilek Hatipoğlu ve beraberindeki BDP'liler, Hakkari-Van Karayolu'nda bulunan jandarma karakollarında yol güvenliğini sağlayan asker ve yol boyu nöbet tutan geçici köy korucularını da ziyaret ederek, bir daha cenazelerin gelmemesi ve barış sürecinin sekteye uğramaması için destek istedi.

Bahçet Dalmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yerel seçimlere 3 gün kala Hakkari'de BDP'liler gruplara ayrılarak köy ve mezralarda vatandaşlardan sandıklara sahip çıkılmasını istedi. Seçim çalışmaları için Hakkari merkeze bağlı Bağışlı ve civar köylerine gitmek için yola çıkan BDP Hakkari Belediye Eşbaşkan adayı Dilek Hatipoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Korkmaz ve beraberindeki bir grup BDP'linin ilk durağı, Hakkari-Van Karayolu'nda yol boyu nöbet tutan geçici köy korucularını ziyaret etmek oldu. Köy korucularıyla bir süre sohbet eden Hatipoğlu, 30 Mart yerel seçimlerin Kürt halkı için bir referandum niteliği taşıdığını belirterek, bu süreçte herkesin barıştan yana sandıklarda oy kullanılmasını istedi.

Hatipoğlu,"Burada yaşayan vatandaşlar yıllardır savaşın içinde. Süren bu çatışmalarda birlite halk köylerinden edildi, yoksullaştırıldı. Bu anlamda biz diyoruz ki, artık Kürt halkının birlik ve bareberlik dönemi. Bu seçim gerçekten barışa atılacak adımdır. Bu seçimde alacağımız oy oranı bizim Kürt halkının kimliğini, dilini ve varlığını belirleyecek bir seçimdir. Bu anlamda da herkesin destek vermesi gerekiyor. Eğer bir daha cenazelerin gelmesini istemiyorsak, savaş istemiyorsak o zaman barış için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Barış adına herkesin destek olması gerekiyor" dedi.

Hatipoğlu ve beraberindeki BDPliler daha sonra, Hakkari-Van karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Yeni Köprü Jandarma Karakolulu'nda görev yapan askerlerin yanına giderek, önce kendilerini tanıttı, ardından da 30 Mart seçimleri için askerlerden oy istedi. Hatipoğlu, başlatılan barış süreci ile birlikte bir yıla yakındır akan kanın durduğunu, cenazalerin gelmediğini belirterek, askerlerin de bu sürece destek olması adına 30 Mart seçimlerinde BDP'den yana oy kullanmasını istedi.