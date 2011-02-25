BDP’li Uras’tan CHP’ye ağır eleştiriler

Hülya Karabağlı - T24 / ANKARA





BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, CHP’nin izlediği politikalarla AKP’nin ‘yelkenlerini şişirdiğini “ söyledi. “CHP’nin tarlası önceden sürülmüş” diyen Uras, ana muhalefete Ergenekon’la yüklendi: Ergenekon’un doğal üyesi gibi. Ergenekon’a laf ettirmiyorlar.

'Ergenekon'a laf ettirmiyorlar'

CHP’nin Ergenekon’la ilgili tutum değişikliğine dikkat çeken Uras, “ Daha önce ‘usul’ yönünden eleştirileri vardı. Bu eleştirilere biz de katıldık. Ancak, son dönemde, ‘içerik’ savunmasına girdiler. Ergenekon’un doğal üyesi gibi. Ergenekon’a laf ettirmiyorlar”

'Kılıçdaroğlu boş atıp tutuyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiri okları yönlendiren Uras, “Yüksek perdeden konuşuyor. Şişmiş egolar. Boş atıp tutma hali. Bütçede, Kayseriyle ilgili yolsuzluk dosyasını ortaya attı. Başı sonu belli olmayan şeyler. Üst perdeden konuşmak, ‘benim adım Kemal’ demek yetmiyor. Kürt meselesinde ‘üçüncü yol diyor’. Üçüncü yol diye bir şey yok. Ya inkar edeceksin. Ya da Kürt kimliğini tanıyacaksın”

CHP’ye fıkralı eleştiri yapan Ufuk Uras, “Ağanın atı kaybolmuş. Köylülere, ‘Atımı bulamazsanız ben size yapacağımı biliyorum’ dedim. Uzun aramalardan sonra köylüler ağanın atını bulmuşlar. İçlerinden biri ‘Ağam eğer atı bulamazsak bize ne yapacaktınız’ diye sormuş. Ağa, köylüye dönmüş ve ‘ Ne yapacaktım ki; gidip bir eşek alacaktım” yanıtı vermiş”.

AKP’den çok CHP’ye yüklendiğine ilişkin eleştiriler olduğunu anlatan Uras, “CHP’ye yönelik eleştirileri tribünlerden yapmıyorum. TBMM kulisinde kendilerine söylüyorum”.

Uras’a göre AKP, “ Küreselleşme ile muhafazarkarlık mutasyonu. Çelişkili bir urum. Zıtların birliği gibi”.