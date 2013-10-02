BDP’li Sakık: Başbakanla sohbette Emine Hanım’dan çok etkilendim

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, yeni yasama yılı resepsiyonuna damgasının vuran Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde Emine Erdoğan’dan çok etkilendiklerini söyledi. “Emine Hanım, paketin eksikliklerini anlatırken, bize sürekli destek verdi. Başıyla onayladı. Gerçekten çok etkilendim. Etkilendik”dedi. “Kadınlar bu nedenle bu işlerde daha çok yer almalı” diyen Sakık, yeni bir düzenleme konusunda Başbakanın kendilerini umutlandırdığını söyledi. Sakık, T24’e, dün akşamın perde arkasını ve izlenimlerini aktardı.

TMK mağduru binlerce insan içeride

Resepsiyonda, Erdoğan’ın yanlarına geldiğini ve ‘paketi nasıl buldunuz’ diye sorduğunu anlatan Sakık, eksiklikleri tek tek sıraladıklarını söyledi. “Başbakana, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), mağduru binlerce insan içeride dedik. Milletvekillerimiz, belediye başkanları herkesin içeride dedik. Mağdurların sorunları konuşuldu, ama pakette mağdurlar yok dedik” diye konuştu. Sakık, bu tür büyük paketlerin her kesimin ortaklaşa çalışmasının bir ürünü olarak hazırlanmasını istediklerini vurguladı. Buna yönelik görüşlerin de Erdoğan’la paylaştıklarını söyledi.

Erdoğan: Bu son olmayacak

Sakık, saydıkları bu eksiklikler üzerine, Başbakanın kendilerine, “Bu son olmayacak” dediğini anlattı ve “Bizi de umutlandıran budur” diye yorum yaptı. Bu yorumu yaparken çekincelerine de dikkat çeken Sakık, “Ancak, bu devletin de bir geleneği vardır. Zamana yaymak gibi bir geleneği vardır. Biz bunu çok iyi biliriz” dedi.

Emine Hanım’dan etkilendim

Demokratikleşme paketindeki eksiklikleri ve beklentileri sıralarken Emine Erdoğan’ın tavrının görülmeye değer olduğunu vurgulayan Sakık, “Emine Hanım, eksiklikleri tek tek anlatırken dikkatle dinledi ve destek verdi. Başıyla onayladı. Ben çok etkilendim. Hepimiz etkilendik. Gerçekten de bu tür büyük paketlerde kadınlar çok çok yer almalı”.

Kürtlere ‘paralı eğitim’ demek hakarettir

Sırrı Sakık, pakette özel okulların Kürtçe eğitim yapmasına ilişkin düzenleme için, “Ana dilini paralı öğreneceksin demeyi Kürtlere anlatamazsınız. Bu Kürtlere bir hakarettir. Kürtler azınlık değil. Anayasa ve yasalarda eşit yurttaş olmanın mücadelesini sürdürüyoruz.”.