T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'li Önder'den Öcalan ile görüşme açıklaması

BDP'li Önder, Kürt sisayet kanadındaki isimlerin bugün İmralı'da Öcalan'la yaptıkları görüşmelerle ilgili olarak açıklamanın salı günü yapılacağını söyledi

03 Ocak 2013 23:37

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Bağımsız milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK)  Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir araya gelmesiyle ilgili olarak, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Evet ajanslara düştü zaten, ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Ahmet Türk’ün, Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmenin ardından avukatlarla Taksim’de bir otele geldikleri iddiaları üzerine basın mensupları akşam saatlerinden itibaren önünde beklemeye başladı. Basın mensupları otelin önünde geçmekte olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e mikrofon uzattı.

Taner Yener'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alana heberine göre, önce soruları yanıtlamayan istemeyen Önder basın mensuplarının 'görüşmenin içeriği’ ile ilgili ısrarlı soruları üzerine 'gerçekten bilmiyorum’ diye cevap verdi.

Önder daha sonra "Burada boşuna beklemeyin arkadaşlar, Ankara’dalar" dedi. Gazetecilerin "görüşme olmuş mu? Ne kadar sürdü?" şeklindeki soruya ise "Evet ajanslara düştü zaten, ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Gazetecilerin "Açıklama ne zaman yapılır" sorusuna ise Önder, "Salı günü grup toplantında yapılır diye düşünüyorum" dedi. Önder daha fazla soru kabul etmeyerek otelin önünden ayrıldı.

 

ETİKETLER

bdpsırrı süreyya önderimralıöcalan

İlgili Haberler

Kürt siyasetinden ilk heyet İmralı'da Öcalan'la görüştü

BDP'li Akat ve DTK Eşbaşkanı Türk, bu sabah saatlerinde İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24