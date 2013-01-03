BDP'li Önder'den Öcalan ile görüşme açıklaması

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Bağımsız milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk'ün Abdullah Öcalan ile İmralı'da bir araya gelmesiyle ilgili olarak, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Evet ajanslara düştü zaten, ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Ahmet Türk’ün, Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşmenin ardından avukatlarla Taksim’de bir otele geldikleri iddiaları üzerine basın mensupları akşam saatlerinden itibaren önünde beklemeye başladı. Basın mensupları otelin önünde geçmekte olan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e mikrofon uzattı.

Taner Yener'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alana heberine göre, önce soruları yanıtlamayan istemeyen Önder basın mensuplarının 'görüşmenin içeriği’ ile ilgili ısrarlı soruları üzerine 'gerçekten bilmiyorum’ diye cevap verdi.

Önder daha sonra "Burada boşuna beklemeyin arkadaşlar, Ankara’dalar" dedi. Gazetecilerin "görüşme olmuş mu? Ne kadar sürdü?" şeklindeki soruya ise "Evet ajanslara düştü zaten, ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Gazetecilerin "Açıklama ne zaman yapılır" sorusuna ise Önder, "Salı günü grup toplantında yapılır diye düşünüyorum" dedi. Önder daha fazla soru kabul etmeyerek otelin önünden ayrıldı.