BDP'li Önder: Evren'in Köşk hakları alınsın, maaşı kesilsin

T24 - 12 Eylül dönemi için ders kitaplarında ‘diktatörlük’ teriminin kullanılması tartışılırken BDP’li Sırrı Süreyya Önder, "Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığından kaynaklı tüm hakları geri alınsın" dedi.





12 Eylül darbesinin hayatta kalan mimarlarından Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın ‘ağırlaştırılmış hapis’ cezasıyla yargılanmalarına 4 Nisan’da Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Mahkeme için geri sayım devam ederken BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Başkanlığı’na ilginç bir yasa teklifi vererek, Evren’in Cumhurbaşkanlığından kaynakla tüm haklarının geri alınmasını istedi.





Teklifini ve gerekçelerini Radikal’e anlatan Önder, hakkında darbe suçundan iddianame hazırlanan ve önümüzdeki günlerde yargılanacak olan Evren’in cumhurbaşkanlığının meşru olmadığını söyledi. Evren’in bu nedenle cumhurbaşkanlarına tanınan olanaklardan yararlanmaması gerektiğini kaydeden Önder, teklifinin de buna yönelik hükümler içerdiğini söyledi.

‘Bizim vergilerle geziyor’



Önder, “Teklifiniz neleri kapsıyor?” sorusuna ise, “Her şeyi... Korumaları, maaşı, protokoldeki yerine kadar her şeyi, bunun imtiyazları neyse hepsini kapsar. Ona tahsis edilen araçlar, altında hâlâ bizim ödediğimiz vergilerden kullandığı benzinlerle geziyor” dedi.



Önder, teklifini ‘politik bir manevra’ olarak hazırlayıp vermediğini belirtirken, teklifin yasalaşması için de diğer parti ve milletvekillerine çağrıda bulundu. Önder, “Bu konuda kim gönlünü buna yatırırsa onunla her türlü uzlaşma ve işbirliğine gireriz” diye konuştu.

‘İddianame yetersiz’



Evren’in darbe yaparak mevkiini, yetkisini, görevini kötüye kullandığını vurgulayan BDP’li Önder, 12 Eylül iddianamesini de ‘yetersiz’ bulduğunu söyledi. Darbe suçunda zincirleme bir sorumluluk olduğunu, onların da bu iddianamenin konusu yapılmadan yargılamanın bir kanadının kırık olacağını vurgulayan Önder, “Tüm konsey üyeleri, o dönem görev yapmış bütün bakanlar, bütün üst yönetim komutanları hepsi bu suçun asli failleridir” dedi. Önder, 4 Nisan’da başlayacak yargılamadan umutlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine de, “Eksik başlayan bir iş, biraz zor toplanır ama göreceğiz, yaşayacağız” dedi.