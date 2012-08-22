Önder: Arınç aklını yitirmiş, Şahin ise, sağlık kliniğine gitsin

Adıyaman'da, kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sert tepki gösterdi. Önder, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’e " Hakkari ’ye gideceğine tam teşekkül bir sağlık kliniğine gitmesinde fayda var"dedi. Arınç için ise "Aklını yitirmiş" yorumunda bulundu.

Fadıl Binzet'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Adıyaman ’da BDP il yönetimiyle birlikte kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder , soruları yanıtladı. Önder, Gaziantep ’teki hain saldırısı ile ilgili olarak konuştu. Önder, " Gaziantep ’te dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu olayı kabullenmemiz mümkün olmayan büyük bir acıdır. Savaş politikalarının ülkeye götüreceği bundan başka bir yerde yoktur. Bunlar bile barışa dönük çabaların günceleştirilmesi ve toplumun, bütün kesimlerine bütün Türkiye halkına eşit, özgür, onurlu bir barışın, kardeşliğin hakim olacağı bir ortamın hazırlanması gerekiyor. Buna dönük mevcut anayasa çalışması önemli bir imkandır" dedi.

'Arınç'ta akıl ne gezer?'

Önder, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 'ın, BDP milletvekillerinin PKK ’lılarla kucaklaşması ve arkadaşlarına "Ayağınızı denk alın" dediğini belirtirken şöyle dedi:

" Bülent Arınç aklını yitirmiştir. Arınç’ta akıl ne gezer? Aklı olsa Arınç’ta katıldığı bir televizyon programında bir halkın diline medeni mi değil mi diye bir soru sorar mı? Bu yüzden Arınç’ı ciddiye almıyorum."

Hakkari ’ye bayram gezisinde bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’in bir grup tarafından taşlanmasını değerlendiren Sırrı Süreyya Önder , İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’e göndermede bulunarak, " İçişleri Bakanı Hakkari ’ye gideceğine tam teşekküllü bir sağlık kliniğine gitmesinde fayda var" dedi. Önder, şöyle devam etti:

"Gönül ister ki bu ülkenin her tarafına rahat, kaygısız ve huzur içerisinde gitsin. Fakat İçişleri Bakanı bugüne kadar görülmemiş bir nefret söylemini sadece Kürt halkına karşı değil, yani her meselede kabul edilmez şekilde ve bir ilkokul zekasının bile altında yaklaşımlar geliştiriyor, sergiliyor. Ağzını açtığında küfreden, hakaret eden ve aşağılayan bir söylem geliştiriyor. Bence Hakkari ’ye gideceğine tam teşekküllü bir sağlık kliniğine gitmesinde fayda var. Yani refleksleri, tepkileri sağlıklı değil. Bu ülke böyle bir İçişleri Bakanını hak etmiyor."

‘Milletvekillerin memurdan farkı kalmaz'

CHP ’li Milletvekili Hüseyin Aygün ’ün yol kesen PKK ’lılar tarafından kaçırılmasına da değinen Önder, "Eğer bir milletvekili istediği insanla görüşmeyecekse bir devlet memurundan farkı kalmaz" dedi.