BDP'li Mülkiye Birtane'den Bakan İslam'a 'kezzap' soruları

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, boşanan ya da boşanma aşamasında olan erkeklerin silah yerine kullandıkları kezzabı Meclis gündemine taşıdı. Birtane, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'a, "Kadınların bu tür riske karşı korunması için, kezzap satışını ya da üretimini kontrol altına almak için önlemleriniz olacak mıdır" diye sordu. Birtane'nin soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Sebetullah Turgut, kendisine boşanma davası açan, eşi Özgür Turgut'un yüzüne kezzap dökerek, onu ağır yaralamıştır. İstanbul'da ikamet eden Özgür Turgut bir çocuk annesidir ve geçimini kendisi çalışarak sağlamaktaydı. Türkiye'de her yıl onlarca kadın benzer kaderi paylaşmaktadır.

Kezzap, Türkiye'de kadınlara dönük bir silah olarak kullanılmaktadır. Kadını öldürerek hapis cezasını göze alamayan erkeklerin, kadını hayattan koparmak için kullandığı en yaygın yöntem, kadının yüzüne kezzap dökmek olmaktadır. Çünkü bu güne kadar, aynı suçu işleyen erkeklere, ya hafif cezalar verilmiş ya da mahkemeye çıkarılmasına bile gerek duyulmamıştır. Oysaki, yüzüne kezzap dökülmüş kadınlar, tamamen hayattan kopmaktadır, kimileri gözlerini kaybetmekte, kimileri hayat boyu yüzünü gizleyerek yaşamaya çalışmakta, bazıları bu yüzden hayatını yitirmektedir. Bu nedenle kezzap dökmek ağır suç kapsamına alınmalıdır.

Bu nedenledir ki bir kadının yüzüne kezzap dökmek onu öldürme suçu ile eş değer tutulmalı, yargı işlemleri bu kapsamda yürümelidir. Aynı zamanda kezzap da bir silah olarak görülmeli, satışı ve bulundurulması belli şartlara bağlanmalıdır.

-Olayla ilgili soruşturma ne aşamadadır? Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı ile görüşmeniz olmuş mudur? Segbetullah Turgut yakalanmış mıdır?

-Kezzabın, kadınlara karşı bir silah olarak kullanıldığını göz önüne alarak, bu suçu işleyen erkeklerin ağır şekilde cezalandırılması için bir çalışma başlatmayı düşünüyor musunuz?

-2007-2014 yılları arasında kaç kadın aynı şekilde yaralanmıştır? Aynı yıllar içinde bu suçu işlediği için ceza alan kaç kişi vardır? Kadınların sorunlarıyla ilgili Bakanlık olarak bu bilgilere sahip misiniz?

-Kadınların bu tür riske karşı korunması için, kezzap satışını ya da üretimini kontrol altına almak için önlemleriniz olacak mıdır? Kezzap üretimini durdurmakta engel teşkil edecek hususlar nedir?