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Politika

BDP’li Kaplan: Yol yapımlarında 40 insan kafatasının bulunduğu doğru mu?

Şırnak'ın Beytüşebap İlçesi'ne bağlı Sigurpaşa köyünde yapılan yol çalışması sırasında toplu mezarların ortaya çıktığına dikkat çeken BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Meclise Başbakan Erdoğan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi

12 Eylül 2013 21:59

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, toplu mezarları Meclis gündemine taşıdı. Şırnak'ın Beytüşebap İlçesi'ne bağlı Sigurpaşa köyü ve Van'ın Çatak İlçesi arasında yapılan yol çalışması sırasında toplu mezar ortaya çıktığını ve 40 insan kafatasının bulunduğuna dikkat çeken Kaplan, “Buna rağmen mezarın üstüne yol yapıldığı iddiaları Sivil Toplum Kuruluşlarının yaptığı açıklamalarla basında yer almıştır” dedi.  Kaplan’ın, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

 

Yol çalışmasında insan kemikleri çıktı mı?

 

Şırnak'ın Beytüşebap ilçesine bağlı Sigurpaşa köyü ve Van'ın Çatak İlçesi arasında bulunan sınır hattında yapılan yol çalışmasında ortaya insan kemiklerinin çıktığı doğru mudur?

Bu iddialar üzerinden,  herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne aşamadadır?

İnsan kemikleri bulunduğu iddiası doğru ise, toplu mezarların açılıp kemiklerin tespit edilmesi için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Ortaya çıkan insan kemiklerinin bulunduğu alanın üzerinin yol yapılarak örtülmesi suç değil midir? Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Toplu mezar sayısı kaç?

Yol yapım çalışmaları durdurulmuş mudur?

Bugüne kadar Şırnak ilinde kaç toplu mezar ortaya çıkmıştır?

Yurt genelinde ortaya çıkan veya çıkarılan toplu mezar sayısı kaçtır? Bu konuyla ilgili yapılan işlemler nelerdir?

 

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