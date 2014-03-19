BDP’li Kaplan: 945 fezlekemizin içinde bir tane 'rüşvet', 'hırsızlık' yok

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Meclis’te toplam 945 fezlekemiz var. Bunların içinde, yolsuzluk, hırsızlık, ihale, rüşvet ve yüz kızartıcı suçlarla ilgili tek bir dosya yok. Bize, hep konuştuğumuz için fezleke gelmiş. Fikir açıklamayı sevdiğimiz için. Birde çok toplandığımız için gelmiş” dedi.

İktidar kuliste çay içmesin

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Kaplan, Meclis’te fezlekelerin görüşüleceğini hatırlattı ve “ İktidar partisinden beklentimiz yolsuzluklarla ilgili olarak kuliste çay içmesinler gelsinler Genel Kurul’da olsunlar. Kapalı oturum durumuna sokmasınlar. Bizim gibi açık olsunlar. Bakın 945 fezlekesi olan tecrübeli bir partiyiz. Onlara da tecrübemizden veririz. Öyle bazı fezlekeler Mehter Marşı gibi bazıları oldukça kıvrak ve hızlı geliyor. BDP’li vekillerin fezlekeleri jet hızıyla geliyor” dedi.

‘Biz hep konuştuğumuz için fezlekeler gelmiş’

Kaplan, 945 fezlekelerinin olduğunu anlattı ve “ Bunların içinde yolsuzluk, hırsızlık, ihale, rüşvet ve yüz kızartıcı suçlarla ilgili bir şey yok. Bize hep konuştuğumuz için fezlekeler gelmiş. Fikir açıklamayı sevdiğimiz için. Birde çok toplandığımız için açıyorlar. Bunun gibiler. Şimdi soruyoruz Sayın Başbakan’a; Sizin fezlekelerinizi okuyacağız. Bana Kürtçe Rojbaş dediğim için fezleke geldi” dedi.