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Politika

BDP'li Binici: Silaha yeltenseydim, gözünün ortasından vururdum

Polise silah çekmeye yeltendiği iddia edilen ve bununla ilgili görüntüleri televizyonlara yansıyan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, "Çektiğim an vururdum, hiç göz yaşına da bakmazdım" dedi.

04 Şubat 2013 17:46

Polise silah çekmeye yeltendiği iddia edilen ve bununla ilgili görüntüleri televizyonlara yansıyan BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, "Silaha yeltenmedim. Öyle bir görüntü de yok. Ancak silaha yeltenseydim, çıkarır hedefi de gözetler, gözünün ortasına da çakardım" sözleriyle kendini savundu.

BDP Grup Başkanvekili Pelvin Buldan ile beraber TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Binici, dünkü olaylardan basına yansıyan görüntülerin hatırlatılması üzerine, "Doğrusu dün bir facia yaşandı. Kadınların ve çocukların çoğunlukta olduğu bir buluşmaydı. Ben de bölge milletvekili olarak katıldım" cevabını verdi.

 

80 yaşındaki annelerin hastaneye kaldırılması engellendi

 

TBMM’de T24’ün sorularını yanıtlayan Binici,  Viranşehir’de yaşananların basında yer aldığı biçiminde olmadığına dikkat çekti.  Yoğun gaz bombası kullanıldığını anlatan Binici,  “ Polis, çocukların 60-80 yaşındaki annelerin hastaneye kaldırılmasına  müsaade etmedi.  Hiçbir şey yokken kadınların üzerine düşmanca saldırılmasına tahammül edemezdim” dedi.

 

 'Hangi şerefsiz gaz sıkıyor dedim’

 

Polisin, mitingi tarumar ettiğini, ortalığı birbirine kattığını söyleyen Binici,  eş başkan Gültan Kışanak ve milletvekilleriyle belediyeye ait kültür merkezine girdiklerini,  buna rağmen camların hemen kırıldığını söyledi.  Kışanak’ın İlçe kaymakamını arayarak, “ nedir bu; devlet terörü estiriyorsunuz. Kapıda açıklama yapacağım ama hala gaz bombası atılıyor”  dediğine dikkat çeken binici, kaymakamın  kendilerine, ‘bilmiyorum’ yanıtı verdiğini söyledi.  Dışarı çıktıklarında polisin milletvekili grubuna yöneldiğini söyleyen Binici, “Kimsiniz ne yapıyorsunuz?Hangi şerefsiz bize gaz sıkıyor dedim. Biz parlamenteriz.  Bu polisin haddine mi? dedik”.

 

‘Beyninin ortasından vururdum’

 

“Üzerime yürüdüler ölümü göze aldım”  diyen Binici, “ Silahı çekmedim.  Silaha yeltenmedim.  Eğer çekersem, o adamın beyninin ortasından vururdum.  Korkacaksın öyle şey  olmaz. Yeltenseydim,  gerekeni yapardım. Ya onlar, ya da ben onları temizlerdim”.

 

24 saat silah taşırım

 

 “Can güvenliğim yok.  BDP siyasetçisinin hiç yok” diyen Binici,  “ Silah  taşıyorum,  sevenim var;  sevmeyenim” dedi.

 

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