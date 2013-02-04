BDP'li vekilden polise: Gaz atarsanız vururum

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde, iç savaşın sürdüğü Suriye’deki Kürtler’e destek vermek amacıyla BDP tarafından düzenlenen etkinlikte olaylar çıktı.

BDP Milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte, PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan grup içerisinden bazı kişilerin polise taş attığı gerekçesiyle gerginlik çıktı. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda bazı kişiler hafif yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Gerginlik sırasında BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, kalabalığı dağımak için gaz bombası kullanan polislerin üzerine ‘Şerefsiz’ diyerek yürüdüğü ve ‘Vururum atanı’ diyerek silah çekme girişiminde bulunduğu öne sürüldü

'Atanı vururum'

Viranşehir'de 5 kişinin gözaltına alındığı gerginlik sırasında BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin, kalabalığı dağımak için gaz bombası kullanan polislerin üzerine 'Şerefsiz' diyerek yürüdüğü ve 'Vururum atanı' diyerek elini beline götürdüğü görünüyor.

'Hangi şerefsiz attı?'

Suriye'deki Kürtler'e destek için düzenlenen etkinlikte, gruba gazla müdahale eden polisler ile BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici arasındaki diyalog kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde müdahale sırasında gazdan kendisi de etkilenen BDP'li Binici'nin, polislerin yanına gelerek, "Ne diye atıyorsunuz. Bekle bekle. Milletvekili olarak buradayım. Hangi şerefsiz attı" dedi. Milletvekili İbrahim Binici'nin "Vururum atanı" dedikten sonra elini beline götürdüğü görüldü.

'Kışanaktan'tan polislere tepki'

Gerginliğin ardından Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, polislerin müdahalesine tepki gösterdi. Olanların 'kışkırtma' ve 'faşizan uygulama' olduğunu ifade eden Kışanak şöyle konuştu:

'AKP hesabını verecek'

İçişleri Bakanlığı bize 'Partiniz gidip bu etkinliği yapabilir' diyor. Etkinlikte sıkıntı yaşanmayacağı sözüne rağmen bugün burada faşizan bir saldırı ile karşı karşıya kaldık. BDP parlamentoda bulunan 4 partiden biridir. Amfi tiyatroda konuşma yapılan bir etkinlikte doğrudan insanlar hedef alınarak saldırı yapıldı. Bu bir kışkırtma, faşizan uygulamadır. AK Parti hükümeti çıkıp Başbakan ve İçişleri Bakanı çıkıp bunu bize izah edecekler. Burada bu polisler, kimin emri ile insanları doğrudan hedef alarak saldırı yapılıyor. Biz köle miyiz, onlar da sömürgeci midir? Esad'ın yaptığı saldırıdan beter bir saldırı ile halkın üzerine geldiler. Direkt biz milletvekillerini hedef alarak sıkmaya başladılar. Burada benim şoförüm yaralandı. Başbakan açıkça çıkıp bu saldırıyı bize izah etsin."