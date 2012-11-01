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Politika

Baydemir: Bölgesel yönetimle yönetilmek istiyoruz

Baydemir, 'Bugün açlık grevine girilmesinin temel nedeninin bu ülkede eşitliğin, adalet ve özgürlüğün olmamasından kaynaklanıyor' dedi

01 Kasım 2012 21:27

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, 20 milyon Kürt halkının millet olmaktan kaynaklı haklarını kullanmak ve kendi coğrafyasında bölgesel yönetimle yönetilmek istediğini söyledi. Baydemir, "Bölgesel yönetimden kastımız, Türkiye’nin katı merkeziyetçi yapısından ademi merkeziyetçi yapıya kavuşturulmasıdır" dedi.

Bölgedeki gelişmeleri takip etmek için Diyarbakır’a gelen ve aralarında parlamenter, senatör ve belediye başkanlarının bulunduğu Fransız heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ’i makamında ziyaret etti. Heyet başkanı Dominique Adenot, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve seçilmişlerin cezaevinde olmaları ve açlık grevlerinin endişe verici olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Osman Baydemir, cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekerek, kritik bir aşamada olduklarını ve endişeyle çaba sarf ettiklerini anlattı. Hükümetin ve özellikle de Başbakan’ın açlık grevleriyle ilgili tutumunun insani hiçbir değerle izah edilmeyecek negatif bir tavır olduğunu söyleyen Baydemir, şöyle konuştu:

 

'Kendi coğrafyamızda bölgesel yönetimle yönetilmek istiyoruz'

 

"Bugün açlık grevine girilmesinin temel nedeninin bu ülkede eşitliğin, adalet ve özgürlüğün olmamasından kaynaklanıyor. Bu insanların ifade ettiği bütün talepler aynı aslında barışı arzulayan taleplerdir. Barış sadece 680 insanımızın değil hepimizin talebidir. Demokratik bir rejimde yaşamıyoruz. 20 milyon Kürt, millet olmaktan kaynaklı haklarını kullanmak ve kendi coğrafyasında Bölgesel yönetimle yönetilmek istiyor. Bölgesel yönetimden kastımız; Türkiye’nin katı merkeziyetçi yapısından ademi merkeziyetçi yapıya kavuşturulmasıdır. Sizin ademi merkeziyetçi talebinizle paralellik var. Ancak, kendinizi ifade ederken belediye başkanı veya milletvekili olarak cezaevine konulmuyor, polis copu, biber gazına maruz kalmıyorsunuz. 2009’dan bugüne değin 9 bini aşkın legal Kürt siyasetçi tutuklanarak cezaevine konuldu." (Ferit Aslan-DHA)

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