BDP’li Baluken: Tecavüze adı karışan uzman çavuş görevden alındı mı?

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Grup Başkanvekili, Bingöl Milletvekili İdris Baluken, E. A adlı kız çocuğuna tecavüz eden 8 uzman çavuşla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e, “Uzman çavuşlar görevden alındı mı? Uzman çavuşlar görevden alınmamışsa, soruşturmanın salahiyeti açısından görevden alınmamalarının gerekçesi nedir?” diye sordu. Baluken, 8 uzman çavuşla ilgili askeri yargı ya da askeri makamlar tarafından adli ya da idari bir soruşturma açılıp açılmadığını da gündeme getirdi. Adalet Bakanı’na yönelttiği sorular ve gerekçesi şöyle:

Bingöl ilimiz Solhan ilçesi Hazarşah Köyü nüfusuna kayıtlı bulunan E.A. adındaki kız çocuğunun sekiz uzman çavuş tarafından cinsel taciz ve tecavüz maruz bırakılması tüm Türkiye kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştır. Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Van, İstanbul ve diğer birçok ilimizde gelişen duyarlılık ile beraber demokratik tepki eylemleri gerçekleştirilmesine rağmen ilgili kamu kurumları adaletin yerini bulmasına yönelik yetersiz ve eksik çalışmalar ortaya koymaktadır.

Bu yetersizlikler ve eksiklikler kamuoyundaki tepkinin artmasına ve adalete yönelik var olan güvensizliğin derinleşmesine yol açmaktadır.

Sekiz uzman çavuş tarafından cinsel taciz ve tecavüze maruz bırakılan E. A. hakkındaki dava ne aşamadadır? Soruşturmaya ilişkin adli tıp raporları ve diğer deliller tamamlanmış mıdır? Bu rapor ve deliller neticesinde, söz konusu davanın iddianame hazırlıkları ne aşamadadır?

E.A'ya yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçu işleyen sekiz uzman çavuştan biri kamuoyu tepkisi neticesinde tutuklanmıştır. Tutuklanan uzman çavuş dışındaki yedi uzman çavuşun aynı suçu işlemelerine rağmen serbest kalmasının gerekçesi nedir? Diğer yedi uzman çavuşun tutuklu yargılanmalarına yönelik E. A.'nın avukatlarının başvurusunun ret edilme gerekçesi nedir?

Cinsel taciz ve tecavüze adı karışan sekiz uzman çavuş görevden alınmış mıdır? Uzman çavuşlar görevden alınmamışsa, soruşturmanın salahiyeti açısından görevden alınmamalarının gerekçesi nedir? Söz konusu soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına sekiz uzman çavuşu görevden almayı düşünüyor musunuz?

Cinsel taciz ve tecavüz olayına karışan sekiz uzman çavuş hakkında askeri yargı veya askeri makamlar tarafından açılmış adli veya idari bir soruşturma olmuş mudur? Böyle bir soruşturma başlatılmışsa ne aşamadadır?

Tüm Türkiye kamuoyu tarafından büyük tepki ile karşılanan cinsel taciz ve tecavüz olayına ilişkin soruşturmanın bu denli uzaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakanlık ve hükümet olarak söz konusu insanlık suçunu kınamayı düşünüyor musunuz?