BDP’den tutuklu vekilleri ve Tuncel’i kurtarma girişimi

Hülya Karabağlı /ANKARA

BDP, tutuklu milletvekilleri ve Yargıtay’da cezası onanan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in durumunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le ayrı ayrı görüştü. Bozdağ ve Çiçek’ten olumlu yanıtlar aldıklarını söyleyen BDP Grup başkanvekili Pervin Buldan, AKP, CHP ve BDP Grup başkanvekillerinin çözüm için bir araya geleceklerini söyledi. Buldan, bu çalışmaların ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le bir görüşme yapılacağını söyledi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İdris Baluken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le görüşmelerin ardından açıklamada bulundular. Pervin Buldan’ın açıklamaları şöyle:

Tutuklu vekiller ve Tuncel acilen çözülmesi gereken mesele

"Şimdiye kadar Sadullah Ergin’in yürüttüğü barış ve müzakere sürecini birlikte götürdüğümüz bir arkadaşımızda, bundan sonra bu süreci Sayın Bekir Bozdağ ile birlikte götürme yönünde beklenti var. Bekir Bozdağ ile bu konuları görüştük. Biraz beklentilerimizi aktarmaya çalıştık. Bundan sonra olması gerekenleri paylaştık.

Tutuklu milletvekillerinin durumu acilen çözülmesi gereken bir mesele, hem süreç açısından büyük bir aciliyet gerektiriyor. Sebahat Tuncel’in durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptık. Verilen kararın zaman açısından kafamızda bazı soru işaretleri uyandırdığını, bu kararın siyasi bir karar olduğunu ifade ettik, Hasta tutuklularla ilgili beklentilerimizi ifade etmeye çalıştık. Sadullah Ergin ile de biz yaptığımız toplantılarda bu insanların acilen tahliye edilmesi gerektiğini ifade etmiştik, bu bir kere daha gündeme getirdik.

Öcalan’ın koşullarını anlattık

Öcalan’ın koşullarına ilişkin bir değerlendirmemiz oldu. Yaklaşık 1 ay önce Öcalan’ın yanına basından ve akademisyenlerden oluşan bir heyetin gideceği yönünde bir bilgi vardı. Biz bunun mutlaka olması gerektiğini ifade ettik. Böylesi bir heyetin adaya gitmesinin olumlu olacağını ifade ettik. Adaya gidiş talebimizi ilettik, hafta sonu gitmemiz gerektiğini ilettik.

Bakan çözüm sürecini önemsediğini söyledi

Sayın Bozdağ,bu sürece çok önemsediğini, Türkiye’nin en kosa zamanda toplumsal bir huzura kavuşmasının önemli olduğunu, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacağını. Özellikle adaya gidiş gelişler konusunda yol ve yöntemin ne olduğunu bilmediğini, bunu Sadullah Ergin ile paylaşacağını, gidiş talebi ile ilgili bize yarın bir geri dönüş yapacağını söyledi.

Grup başkanvekilleriyle toplanılacak

Olumlu bir görüşme oldu. Bundan sonra Bekir Bozdağ ile iyi bir diyalog içinde bu süreci birlikte götürebileceğimize inanıyoruz. Görüşmelerimiz devam edecek, bundan sonraki toplantılarımızda yine bu meseleleri gündeme getireceğiz.

Çok önemli ve olumlu bir toplantı oldu. Tutuklu vekillerle ilgili bugün Grup Başkanvekilleri ile yapacağımız bir toplantı vardı, Sayın Bozdağ’ın bu toplantıdan bilgisi var. Bekir Bey’de Grup Başkanvekillerinin bir araya gelip bu konuyu gündemlerine almaları gerektiğini ifade etti. Konuyla yakından ilgileneceğini aynı zamanda Grup Başkanvekillerinin en kısa zamanda bir araya gelip köklü bir çözüm bulmaları gerektiği yönünde görüş belirtti.”

İdris Baluken’de şunları söyledi:

"Meclis başkanına, Sebahat Tuncel’in Yargıtay tarafından onanmış hüküm ile ilgili Sayın Çiçek’e parti olarak görüşlerimizi ifade ettik. Bu kararın hem zamanlaması açısından hem de içeriği açısından siyasi bir karar olduğunu söyledik.

Tuncel için üç seçenek var

Meclis Başkanı da bu konuda da Meclisin kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti. Hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan milletvekilleri ile ilgili 3 seçeneğin olduğunu, bu seçeneklerden birisinin onanmış olan kararın Genel Kurul’da okunması ile milletvekilliğinin düşmesi olduğunu, ikinci seçeneğin onanmış olan kararın dönem sonuna bırakılması ve 3. seçeneğin de yapılacak bir düzenleme ile milletvekilleri hakkındaki yargılama sürecinin dönem sonuna bırakılması gerektiğini ifade etti.

Kalıcı bir çözüm için siyasi partilerin gerçek bir çözüm ile gelmelerinin önemli olduğunu ifade etti. Bizde milletvekili hakkındaki yargılamanın dönem sonuna bırakılması gerektiğini ifade ettik. Sebahat Tuncel arkadaşımızın durumu ile ilgili önümüzdeki günlerde Grup Başkanvekilleri düzeyinde yapacağımız toplantıda bu durumu ele alacağız. Eğer bu konularda bir yol alırsak Grup Başkanvekilleri tekrar Meclis Başkanı ile beraber bir durum değerlendirmesi yapacaklar. İçişleri Bakanı ile bugün görüşmemiz olacaktı, kendisinin yoğun programı nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi."