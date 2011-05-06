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Politika

BDP'DEN SEÇİMİ BOYKOT ÇAĞRISI ELAZIĞ (A.A)

06 Mayıs 2011 18:18

-BDP'DEN SEÇİMİ BOYKOT ÇAĞRISI  ELAZIĞ (A.A) - 06.05.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Elazığ İl Başkanlığı, İsa Gürbüz'ün bağımsız milletvekili adaylığının iptal edilmesi gerekçesiyle 12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıkladı. BDP Elazığ İl Başkanı Mehmet Kılıçtepe, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, YSK tarafından milletvekili adaylığı iptal edilen adaylardan birinin de İsa Gürbüz olduğunu hatırlatarak, Gürbüz'ün adaylığında hiçbir hukuki engel bulunmadığını öne sürdü. Elazığ'ın önemli bir il olduğunu ve Gürbüz'ün adaylığını açıkladığı zaman toplumun her kesiminden destek aldıklarını  dile getiren Kılıçtepe, şöyle devam etti: ''İptal kararının kesinleşmesinin ardından ise partinin yetkili organlarıyla görüşmelerde bulunduk. Görüşmelerimizin ardından ortak bir konsensüs sağlanmıştır. Yeni bir inkar ve imha konsepti içinde olunduğu tespiti yapılarak tüm bu antidemokratik tutumlara karşı, bağımsız adayın seçime girmediği ilimizde oy kullanma, halklar, inançlar kültürler için yararlı olmayacaktır. Aksine halkı oyalama olduğu sonucuna vararak tüm yurtseverleri, demokratları ve 'insanım' diyen herkesi vermiş olduğumuz boykot kararına destek olmaya, sandık başına gitmemeye çağırıyorum.''

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