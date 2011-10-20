T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'den Meclis araştırması istemi TBMM (A.A)

20 Ekim 2011 16:57

-BDP'den Meclis araştırması istemi TBMM (A.A) - 20.10.2011 - - BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları, eğitim fakültelerinden mezun olanların istihdamına yönelik politikaların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'de toplumun en etkili yapılarından biri olan eğitim sisteminin ''mali politikaların kurbanı yapıldığı ve çocukların eğitiminin aksatıldığı'' savunuldu. Türkiye'de eğitim sistemine ayrılması gereken ödeneklerin, eğitimdeki ihtiyaçların göz önünde bulundurularak hesaplanmasının sağlanması ve eğitim sisteminin ekonomik merkezli sıkıntılarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının aciliyet arz ettiği belirtilerek, ''Ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir an önce gerekli çalışmalar yapılmalıdır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24