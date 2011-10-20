-BDP'den Meclis araştırması istemi TBMM (A.A) - 20.10.2011 - - BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve arkadaşları, eğitim fakültelerinden mezun olanların istihdamına yönelik politikaların belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'de toplumun en etkili yapılarından biri olan eğitim sisteminin ''mali politikaların kurbanı yapıldığı ve çocukların eğitiminin aksatıldığı'' savunuldu. Türkiye'de eğitim sistemine ayrılması gereken ödeneklerin, eğitimdeki ihtiyaçların göz önünde bulundurularak hesaplanmasının sağlanması ve eğitim sisteminin ekonomik merkezli sıkıntılarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının aciliyet arz ettiği belirtilerek, ''Ataması yapılmayan öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bir an önce gerekli çalışmalar yapılmalıdır'' denildi.